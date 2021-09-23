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لابورتا يمنح كومان مهلة جديدة واسم جديد في قائمة المرشحين لتدريب برشلونة

كومان تحت الضغط بسبب النتائج المخيبة لنادي برشلونة في بداية هذا الموسم (رويترز)
كومان تحت الضغط بسبب النتائج المخيبة لنادي برشلونة في بداية هذا الموسم (رويترز)
23/9/2021-|آخر تحديث: 23/9/202108:36 PM (مكة المكرمة)

دعم رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا -اليوم الخميس- المدرب رونالد كومان الواقع تحت ضغط، وذلك بعد يوم واحد من قراءة المدرب الهولندي بيانا بمؤتمر صحفي طلب فيه منحه الوقت.

وقال لابورتا -الذي كان يتحدث في مدينة قادش قبل مواجهة برشلونة بالدوري في وقت لاحق اليوم- إن مجلس الإدارة لن يتجنب اتخاذ قرارات صعبة إذا دعت الحاجة لذلك. وأضاف أنه يريد أن يقدم النادي أداء أفضل وكرة قدم جيدة.

وأرسل برشلونة 54 تمريرة عرضية في التعادل السلبي 1-1 يوم الاثنين الماضي على أرضه مع غرناطة، مما دفع البعض في وسائل الإعلام الإسبانية لمقارنة النادي الكتالوني بستوك سيتي الإنجليزي الذي اشتهر بالتمريرات العرضية تحت قيادة المدرب السابق توني بوليس.

وأضاف لابورتا "لن يتقرر مستقبل كومان الليلة. إنه مدرب برشلونة ونريد أن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة له. مصير كل مدرب وليس فقط كومان يرتبط بشكل كبير بما يحققه من نتائج. في حالة برشلونة يرتبط ذلك أيضا بطريقة اللعب والأداء. لكن كومان مدربنا واليوم نقف جميعا خلفه".

وأضاف "بالنسبة لنا (مجلس الإدارة) ليس لدينا أي مشاكل في اتخاذ أي قرارات، ويتعين عليك اتخاذها في بعض الأحيان. إذا كنا بحاجة لذلك، سواء كان ذلك اقتصاديا أو رياضيا أو اجتماعيا سنفعل".

وكان مدرب برشلونة قد ظهر أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي استمر أقل من 4 دقائق، تلا خلالها بيانا قال فيه إن النادي وثق به ليقود الفريق في فترة انتقالية وإن التركيز سينصب على اللاعبين الصغار، رافضا منح أي وعود بتحقيق نتائج مميزة خلال هذا الموسم.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الثامن في ترتيب الدوري بـ8 نقاط من 4 مباريات، متأخرا بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد الذي خاض 6 مباريات.

من جانب آخر، قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية إن اللاعب السابق للفريق وهداف المنتخب الفرنسي تيري هنري دخل قائمة المرشحين لخلافة كومان.

وتضم القائمة مدرب منتخب بلجيكا روبيرت مارتينيز، وتشافي القائد السابق للنادي الكتالوني والمدرب الحالي لنادي السد القطري، إضافة إلى الهولندي جوردي كرويف.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات

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