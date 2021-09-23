سبب شهرة إبراهيموفيتش واستمراريته.. أرقامه أم شخصيته؟

يحتفل بعد أيام النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بعيد ميلاده الـ40 وهو يلعب بصفوف فريق ميلان وفي إحدى أقوى البطولات الأوروبية (الدوري الإيطالي)، ولكن البعض يشكك في موهبته ويعتبره ظاهرة صوتية وأن شخصيته المثيرة للجدل وتصريحاته الغريبة هي سبب شهرته واستمراريته إلى هذا السن في الملاعب الأوروبية.

غير أن الأرقام التي حققها "السلطان" والألقاب التي ظفر بها في مسيرته الخيالية تؤكد أنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة، وما استدعاؤه لتمثيل منتخب بلاده في هذا السن إلا اعتراف بجودته الكروية التي تتحسن مع تقدمه في السن.

وقد يكون زلاتان من النجوم القليلة في العالم التي غادرت إلى الدوري الأميركي لإنهاء مسيرته فيه، ثم عاد إلى أوروبا ليلعب مع أحد كبار فرقها وهو ميلان.

و"إيبرا" ارتدى قمصان 8 فرق، حقق مع معظمها ألقابا محلية وقارية، ولكنه من بين النجوم القلائل الذين أخفقوا في الفوز بدوري أبطال أوروبا.