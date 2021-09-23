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كرة قدم

سبب شهرة إبراهيموفيتش واستمراريته.. أرقامه أم شخصيته؟

أرقام "السلطان" مع الفرق التي لعب معها تتحدث عنه (رويترز)
أرقام "السلطان" مع الفرق التي لعب معها تتحدث عنه (رويترز)
23/9/2021

يحتفل بعد أيام النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بعيد ميلاده الـ40 وهو يلعب بصفوف فريق ميلان وفي إحدى أقوى البطولات الأوروبية (الدوري الإيطالي)، ولكن البعض يشكك في موهبته ويعتبره ظاهرة صوتية وأن شخصيته المثيرة للجدل وتصريحاته الغريبة هي سبب شهرته واستمراريته إلى هذا السن في الملاعب الأوروبية.

غير أن الأرقام التي حققها "السلطان" والألقاب التي ظفر بها في مسيرته الخيالية تؤكد أنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة، وما استدعاؤه لتمثيل منتخب بلاده في هذا السن إلا اعتراف بجودته الكروية التي تتحسن مع تقدمه في السن.

وقد يكون زلاتان من النجوم القليلة في العالم التي غادرت إلى الدوري الأميركي لإنهاء مسيرته فيه، ثم عاد إلى أوروبا ليلعب مع أحد كبار فرقها وهو ميلان.

و"إيبرا" ارتدى قمصان 8 فرق، حقق مع معظمها ألقابا محلية وقارية، ولكنه من بين النجوم القلائل الذين أخفقوا في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

  • أياكس: سجل 48 هدفا وصنع 16 آخر في 110 مباريات.
  • يوفنتوس: سجل 26 هدفا وصنع 16 آخر في 92 مباراة.
  • إنتر ميلان: سجل 66 هدفا وصنع 30 آخر في 117 مباراة.
  • ميلان (في فترتين): سجل 84 هدفا وصنع 32 آخر في 133 مباراة.
  • برشلونة: سجل 22 هدفا وصنع 13 آخر في 46 مباراة.
  • باريس سان جيرمان: سجل 156 هدفا وصنع 61 هدفا آخر في 180 مباراة.
  • مانشستر يونايتد: سجل 29 هدفا وصنع 10 أخرى في 53 مباراة.
  • لوس أنجلوس غالاكسي: سجل 53 هدفا وصنع 15 آخر في 58 مباراة.
المصدر : مواقع إلكترونية

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