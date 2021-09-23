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أسينسيو يسجل ثلاثية وبنزيمة يتفوق على رونالدو وميسي في فوز ساحق لريال مدريد على مايوركا

أسينسيو وبنزيمة سجلا 5 أهداف (رويترز)
أسينسيو وبنزيمة سجلا 5 أهداف (رويترز)
22/9/2021-|آخر تحديث: 23/9/202101:57 AM (مكة المكرمة)

حقق ريال مدريد فوزا ساحقا على ريال مايوركا 6-1، في المباراة التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو بالجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستعاد ريال مدريد الصدارة برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

وسجل ماركو أسينسيو العائد للتشكيلة الأساسية للملكي 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق 24 و29 و55، ليؤكد جدارته باللعب أساسيا، كما سجل الغائب أيضا إيسكو الهدف السادس في الدقيقة 85.

وواصل كريم بنزيمة، التألق في ليلة تاريخية له وللفريق بتسجيله هدفين في الدقيقتين 3 و78، لينفرد تماما بصدارة الهدافين برصيد 8 أهداف، ليوسع الفارق مع زميله بالفريق فينيسيوس جونيور إلى 3 أهداف، ويسجل رقما قياسيا جديدا ويصل إلى الهدف رقم 200 بقميص الملكي.

وسجل بنزيما هدفين في شباك مايوركا، وصنع اثنين آخرين لأسينسيو، ليصبح أول لاعب في الدوري الإسباني بالقرن 21 يساهم في 15 هدفًا خلال أول 6 جولات بالمسابقة، حيث سجل 8 أهداف وصنع 7 بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

ليحطم بنزيمة الرقم القياسي السابق المسجل باسم زميله السابق بالملكي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 13 هدفًا وصنع هدفا واحدا خلال 6 جولات في موسم 2014-2015، يليه ليونيل ميسي، قائد برشلونة السابق، الذي ساهم في 13 هدفًا (سجل 8 وصنع 5) في موسم 2011-2012.

المصدر : الجزيرة

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