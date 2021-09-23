حقق ريال مدريد فوزا ساحقا على ريال مايوركا 6-1، في المباراة التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو بالجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستعاد ريال مدريد الصدارة برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

وسجل ماركو أسينسيو العائد للتشكيلة الأساسية للملكي 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق 24 و29 و55، ليؤكد جدارته باللعب أساسيا، كما سجل الغائب أيضا إيسكو الهدف السادس في الدقيقة 85.

أسينسيو يضيف الهدف الثالث لريال مدريد والثاني له في شباك فريقه السابق مايوركا 🔥 كم هدفا تتوقع أن يحمل اللقاء؟ 🤔 #الدوري_الاسباني #ريال_مدريد_مايوركا #LaLiga #beINLiga pic.twitter.com/igKFLtE53p — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 22, 2021

وواصل كريم بنزيمة، التألق في ليلة تاريخية له وللفريق بتسجيله هدفين في الدقيقتين 3 و78، لينفرد تماما بصدارة الهدافين برصيد 8 أهداف، ليوسع الفارق مع زميله بالفريق فينيسيوس جونيور إلى 3 أهداف، ويسجل رقما قياسيا جديدا ويصل إلى الهدف رقم 200 بقميص الملكي.

وسجل بنزيما هدفين في شباك مايوركا، وصنع اثنين آخرين لأسينسيو، ليصبح أول لاعب في الدوري الإسباني بالقرن 21 يساهم في 15 هدفًا خلال أول 6 جولات بالمسابقة، حيث سجل 8 أهداف وصنع 7 بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

ليحطم بنزيمة الرقم القياسي السابق المسجل باسم زميله السابق بالملكي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 13 هدفًا وصنع هدفا واحدا خلال 6 جولات في موسم 2014-2015، يليه ليونيل ميسي، قائد برشلونة السابق، الذي ساهم في 13 هدفًا (سجل 8 وصنع 5) في موسم 2011-2012.