حظي النجم الكولومبي خاميس رودريغيز بتقديم مميز داخل ملعب أحمد بن علي، أحد ملاعب كأس العالم لكرة القدم بقطر 2022، وسط حضور جماهيري متشوق لرؤية النجم العالمي كلاعب جديد في فريق الريان القطري.

وقدم رودريغيز استعراضا كرويا داخل الملعب قبل أن يقدم الهدايا للجماهير من قمصان فريق الريان وقمصان خاصة باحتفالية التقديم وبعض الكرات وسط تفاعل كبير من الجماهير التي أظهرت سعادة كبيرة.

وظهر رودريغيز في مؤتمر صحفي للحديث عن تجربته الجديدة بعد التعاقد مع الريان لمدة 3 سنوات، وأكد أنه جاء للنادي الملقب محليا بـ"الرهيب" لحصد الألقاب والبطولات كما اعتاد مع الأندية التي لعب لها من قبل ومع منتخب بلاده كولومبيا.

وقال "سعيد جدا بالانضمام للريان، وأشكر كل من ساهم في إتمام الصفقة لأنني متشوق للعب مرة أخرى بعد فترة طويلة من عدم المشاركة وخوض المباريات".

وأضاف "فخور بالانضمام لناد عريق يملك قاعدة جماهيرية كبيرة بحجم الريان وتحت قيادة مدرب كبير مثل الفرنسي لوران بلان الذي يملك تجربة كبيرة كلاعب ومدرب".

وتابع "صحيح أنني لعبت لأندية كبيرة في مسيرتي، لكن الريان أيضا فريق كبير ولديه قاعدة جماهيرية واسعة هنا في قطر ويملك تاريخا كبيرا أيضا، جئت لهذا الفريق كي أحصد معه الألقاب والبطولات سواء المحلية أو القارية، سأبذل قصارى جهدي من أجل أن أحقق الإضافة التي ينتظرها الجميع مني وأتمنى أن أكون عند حسن الظن".

وعند سؤال النجم الكولومبي عن موعد المشاركة مع الريان قال "سأشارك في المباريات عندما أكون جاهزا بنسبة 100% وحسب رأي المدرب بالتأكيد".

وأوضح "لم أتدرب منذ عدة أيام بسبب السفر، وسأبدأ التدريبات مع الفريق فورا، ومتشوق للمشاركة وخوض المنافسات لأنني لم ألعب منذ فترة طويلة بسبب الإصابة".

وحول استضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022 قال "لا يمكن أن أخفي أن استضافة قطر للمونديال شجعتني على الانضمام لنادي الريان، فاللعب في بلد سيحتضن أهم بطولة عالمية أمر مميز".

وأشار رودريغيز إلى أنه يتمنى "أن يكون منتخب كولومبيا حاضرا في المونديال العام المقبل"، وقال "أشعر بالفخر باللعب على الملاعب المونديالية فهي مذهلة، لكن تركيزي الأكبر سيكون على مساعدة فريقي ليحقق الأهداف المرجوة".

وعن معرفته بقطر، قال رودريغيز "لقد تابعت وقرأت الكثير عن قطر، وأصبحت أعرف الكثير من التقاليد القطرية، وأعلم أن هناك مساعي كبيرة لتطوير كرة القدم هنا، حيث تُبذل جهود كبيرة للارتقاء باللعبة من جميع النواحي وهذا واضح طبعا".

ورحب الشيخ علي بن سعود آل ثاني -رئيس نادي الريان- بالنجم الكولومبي، وقال "يسعدني أن أقدم نجما عالميا بحجم خاميس رودريغيز كلاعب في نادي الريان، وأشكر اللاعب على تواجده معنا في النادي وأتمنى له التوفيق رفقة فريقنا".

من جانبه، أبدى الفرنسي بلان -مدرب الريان- سعادته الكبيرة بإتمام الصفقة وقال -في المؤتمر الصحفي- "سعيد بالتعاقد مع لاعب بقيمة خاميس رودريغيز، لقد انتظرنا كثيرا للتعاقد مع صفقة بهذا الحجم، وهو تعاقد مذهل للغاية وأنتظر الكثير من اللاعب داخل المستطيل الأخضر، ليقدم لنا إضافة داخل الملعب بأسرع وقت".

وشدد بلان على أن "خاميس سيكون على عاتقه الكثير من المسؤوليات، هو لاعب كبير ومؤثر، ونأمل أن يتم تجهيزه في أقصر وقت ممكن لأننا بحاجة له في أرض الملعب، بقدوم خاميس سيكون هجومنا قوة ضاربة. وهذا خبر رائع للجماهير الريانية والدوري القطري".

يذكر أن الريان يحتل المركز العاشر في ترتيب دوري نجوم قطر حاليا برصيد نقطتين، دون أن يحقق أي انتصار حتى الآن، حيث تعادل مع أم صلال والوكرة في أول مرحلتين، قبل أن يخسر 4-2 أمام السد (حامل اللقب) في مباراته الأخيرة بالبطولة أمس الأربعاء.