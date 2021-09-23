سجل أشرف حكيمي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح باريس سان جيرمان الفوز 2-1 على أرض ميتز متذيل الترتيب اليوم الأربعاء، ليحافظ على بدايته المثالية في الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم.

وأحرز المدافع المغربي هدفه الأول بعد 5 دقائق من البداية، وأضاف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليرفع رصيد سان جيرمان إلى 21 نقطة من 7 مباريات.

🇲🇦 حكيمي "أسد الأطلس " ينقذ سان جيرمان من تعادل أمام ميتز#الدوري_الفرنسي #Ligue1 pic.twitter.com/YtXllEqHkh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 22, 2021

وجاء هذا الفوز بعد 3 أيام من فوز فريق العاصمة على أولمبيك ليون بالنتيجة ذاتها بفضل هدف آخر في الثواني الأخيرة.

ويتفوق باريس سان جيرمان على أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني، الذي تعادل على ملعب أنجيه من دون أهداف وله مباراة مؤجلة، بفارق 7 نقاط.

ويملك ميتز 3 نقاط من 7 مباريات ليقبع في ذيل جدول الدوري الفرنسي.