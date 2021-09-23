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كرة قدم

بعد تحقيق يوفنتوس أول انتصاراته في الكالتشيو.. أليغري: المعاناة الطريق المثلى للفوز

أليغري: توجد الكثير من الأشياء بحاجة للتحسين والتطوير ونملك لاعبين يتعين عليهم الأداء بشكل أفضل (رويترز)
أليغري: توجد الكثير من الأشياء بحاجة للتحسين والتطوير ونملك لاعبين يتعين عليهم الأداء بشكل أفضل (رويترز)
23/9/2021

قال ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس إن طريقة فوز فريقه 3-2 على سبيتسيا أمس الأربعاء كانت الشيء الذي يحتاجه الفريق من أجل المضي قدما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم.

وتأخر يوفنتوس 2-1 بعد مرور أكثر من ساعة على البداية، وواجه إمكانية استمرار غيابه عن الانتصارات للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري هذا الموسم.

لكن رجال المدرب أليغري قلبوا الطاولة على أصحاب الأرض وحصدوا 3 نقاط ليبتعد الفريق عن منطقة الهبوط، بعدما أحرز ماتيس دي ليخت هدف الفوز.

وقال المدرب الإيطالي "لحسن الحظ انتصرنا في المباراة بعد معاناة، وإذا لم يحدث ذلك كنا اعتقدنا أننا قدمنا أداء جيدا ولم يكن هناك أكثر من ذلك لنفعله".

وتابع "توجد الكثير من الأشياء بحاجة للتحسين والتطوير، نملك لاعبين يتعين عليهم الأداء بشكل أفضل في ما يتعلق بقراراتهم بشأن التمريرة الأخيرة وموعد التسديد على المرمى، علينا ألا ننظر إلى الترتيب، سنحاول تحقيق الانتصار الثاني عندما نستضيف سامبدوريا على ملعبه يوم الأحد".

وختم "لقد انتصرنا اليوم في مباراة مهمة، كرة القدم تتكون من المعاناة والتعب، يوجد لاعبون يملكون مميزات مهمة ويحتاجون للتطوير، سنعمل بجدية لمواصلة تغيير حظوظنا هذا الموسم".

المصدر : وكالات

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