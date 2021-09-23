بعد الغزارة التهديفية لإنتر ميلان هذا الموسم.. لسان حال جماهير "النيراتزوري": من يحتاج إلى لوكاكو؟

لم يعد غياب روميلو لوكاكو يمثل مشكلة بالنسبة لفريقه السابق إنتر ميلان، فقد بدأ الفريق رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم باستعراض قوته الهجومية رغم رحيل هدافه الخطير.

وفي الوقت الذي يعاني فيه يوفنتوس مع رحيل كريستيانو رونالدو، فإن إنتر لم يتعرض لهذه المشكلة، وقد سجل 18 هدفا في 5 مباريات بالدوري، قبل الصدام مع أتلانتا بعد غد السبت.

واستلم سيموني إنزاجي -مدرب إنتر الجديد- مهمة معقدة عندما تولى المسؤولية خلفا للمدرب أنطونيو كونتي هذا الصيف.

وباع إنتر المهاجم لوكاكو إلى تشيلسي والجناح الظهير أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان، بينما تعرض كريستيان إريكسن لأزمة قلبية مع الدانمارك في بطولة أوروبا 2020، وبات مستقبله غير واضح.

وتسبب ذلك في توقع كثيرين أن يستعيد يوفنتوس اللقب، لكن بعد 5 جولات. ويتصدر فريق المدرب إنزاجي المسابقة بفارق 8 نقاط عن غريمه المتعثر.

وفاز "النيراتزوري" 4 مرات مقابل تعادل وحيد، فيما اكتفى يوفنتوس صاحب المركز الـ13 بتسجيل 5 أهداف بـ4 مباريات منذ رحيل رونالدو وعودته إلى مانشستر يونايتد في نهاية أغسطس/آب الماضي.

ولا يملك أي فريق -في مسابقات الدوري الخمس الكبرى بأوروبا- سجلا أفضل من إنتر بعد أول 5 جولات سوى بايرن ميونخ بتسجيل 20 هدفا.

ومن الأمور الإيجابية لإنتر أن الأهداف جاءت بشكل متنوع، حيث تناوب 11 لاعبا في هز الشباك، وجاءت 8 أهداف بواسطة المنضمين حديثا إيدن جيكو وخواكين كوريا وهاكان شالهان أوغلو وفيدريكو ديماركو.

وقال إنزاغي "أنا محظوظ بالوجود في فريق خسر 3 عناصر مهمة تتمثل في لوكاكو وحكيمي وإريكسن لكن لم يفقد قلبه". وأضاف "نحن نعمل بجدية وتعاقدنا مع لاعبين مهمين. حققنا 4 انتصارات وتعادلنا مرة واحدة والآن بات الحديث كله عن إنتر على عكس ما كان عليه الأمر خلال الصيف".

أتلانتا بلا أنياب

وستكون مباراة إنتر أمام أتلانتا -في سان سيرو- هي الأولى للفريق ضد أحد فرق المربع الذهبي بالموسم الماضي. واشتهر أتلانتا بأنه من أمتع فرق الدوري الإيطالي، لكنه بدأ الموسم بشكل غير متوقع وأخفق في هز الشباك بغزارة كما اعتاد.

وسجل فريق المدرب جيان بييرو غاسبريني 6 أهداف فقط في الدوري، ويفتقد الهداف الخطير لويس موريل بسبب الإصابة.

ويوم الأحد المقبل، ستقام قمة مرتقبة في العاصمة الإيطالية، حيث يلعب روما بقيادة جوزيه مورينيو، ولاتسيو بقيادة ماوريتسيو ساري، في أول صدام بين الغريمين بعد تعيين المدربين البارزين.

وبدأ روما الموسم بقوة وفاز في 6 مباريات بكل المسابقات، قبل الخسارة أمام فيرونا في الجولة الماضية، بينما لم يحقق لاتسيو أي فوز بـ3 مباريات متتالية في كل المسابقات.

وسيحل ميلان -الذي يملك 13 نقطة مثل إنتر- ضيفا على سبيزيا بعد غد السبت، بينما يستضيف يوفنتوس منافسه سامبدوريا الأحد المقبل.