بطولة ستكون مذهلة.. إنفانتينو يشيد بتحضيرات مونديال قطر 2022

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) جياني إنفانتينو إن التحضيرات لبطولة كأس العالم 2022 المقرر عقدها في قطر تسير بشكل "جيد للغاية".

وأضاف إنفانتينو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" (SPUTNIK) الروسية أمس الأربعاء، "سنكون مستعدين وستكون كأس عالم مذهلة".

وتحتضن قطر -في الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2022- على 8 ملاعب أول مونديال كروي في تاريخ العالم العربي.

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنظيم البطولة العالمية، الانتهاء من فرش العشب في أرضية ملعب "لوسيل"، أكبر الملاعب الثمانية والذي يتسع لـ80 ألف مشجع ويحتضن نهائي البطولة العام المقبل.

وحتى الآن، اكتمل العمل في 5 ملاعب التي ستقام عليها مباريات المونديال، وهي: "خليفة الدولي" بعد تجديده و"الجنوب" و"المدينة التعليمية" و"أحمد بن علي" و"البيت".