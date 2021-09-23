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كرة قدم

البداية الضعيفة في المباريات تقضّ مضاجع مدرب مانشستر يونايتد

سولشاير: لعبنا ببطء في أول 10 دقائق سواء عند الاستحواذ على الكرة أو فقدانها وهذا أمر يجب حله (رويترز)
سولشاير: لعبنا ببطء في أول 10 دقائق سواء عند الاستحواذ على الكرة أو فقدانها وهذا أمر يجب حله (رويترز)
23/9/2021

قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه يجب عليه التخلص من البداية الضعيفة في المباريات، بعدما اهتزت شباكه بهدف مبكر ليخسر أمام ضيفه وستهام يونايتد ويودّع كأس رابطة الأندية الإنجليزية من الدور الثالث أمس الأربعاء.

وأدخل سولشاير 11 تغييرا على التشكيلة التي فازت 2-1 على وستهام نفسه في الدوري الأحد الماضي، لكن فريقه سقط بهدف مانويل لانتسيني بعد 9 دقائق.

وأبلغ سولشاير الصحفيين "لعبنا ببطء في أول 10 دقائق، سواء عند الاستحواذ على الكرة أو فقدانها، وهذا أمر يجب حله".

وتابع "لست راضيا عن البداية على الإطلاق… لا يمكن أن نضع أنفسنا في هذه المواقف ونتوقع أن نفوز مثلما فعلنا في العام ونصف العام الماضي. يجب أن نبدأ المباريات بشكل أفضل".

ويلعب يونايتد ضد أستون فيلا في الدوري الممتاز يوم السبت.

ويملك يونايتد 13 نقطة من 5 مباريات، متساويا مع ليفربول وتشيلسي في صدارة المسابقة.

المصدر : وكالات

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