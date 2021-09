إنذار بسبب مراوغة فنية.. نيمار غاضب من التحكيم في فرنسا

أثارت الحَكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت الجدل بعد إشهارها بطاقة صفراء في وجه اللاعب البرازيلي لوكاس باكيتا لنادي ليون، في المواجهة التي جمعت بين فريقه ونادي تروا أمس الأربعاء في المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية باكيتا وهو يحاول تجاوز منافسه عبر مراوغة فنية برفع الكرة فوق المدافع، ولكن اللاعب المنافس تصدى للمحاولة.

Lucas Paquetá booked for attempting a rainbow flick.

The beautiful game is gone.

pic.twitter.com/uPMTX3C2jR

