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يوفنتوس يحقق الفوز الأول هذا الموسم ويبتعد عن مؤخرة جدول الدوري الإيطالي

فرحة عارمة للاعبي يوفنتوس بعد هدف دي ليخت (رويترز)
فرحة عارمة للاعبي يوفنتوس بعد هدف دي ليخت (رويترز)
22/9/2021-|آخر تحديث: 22/9/202110:16 PM (مكة المكرمة)

وضع يوفنتوس حدا لبدايته السيئة في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، وحقق انتصاره الأول في المسابقة بالموسم الحالي، بفوزه بشق الأنفس 3-2 على مضيفه سبيزيا (المتواضع) اليوم الأربعاء في الجولة الخامسة.

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 5 نقاط، ليتقدم من المركز الثامن عشر إلى الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بفارق نقطة أمام سبيزيا، صاحب المركز السادس عشر مؤقتا.

وبادر مويس كين بالتسجيل لمصلحة يوفنتوس في الدقيقة 28، لكن الفريق الضيف لم يهنأ بتقدمه كثيرا، بعدما أدرك إيمانويل جياسي التعادل لسبيزيا في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف الفرنسي يانيس انتيستي الهدف الثاني لسبيزيا في الدقيقة 49، غير أن فيديريكو كييزا منح التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 66، في حين تكفل الهولندي ماتيس دي ليخت بإحراز هدف الفوز الثمين لفريق (السيدة العجوز) في الدقيقة 72.

وعانى يوفنتوس -صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 36 لقبا- من البداية المتواضعة في الموسم الحالي، ليحقق أسوأ انطلاقة بالمسابقة منذ 60 عاما، عقب فشله في تحقيق أي انتصار خلال المراحل الأربع الأولى من الموسم بالدوري الإيطالي.

واستهل يوفنتوس الموسم بالتعادل مع أودينيزي، قبل أن يخسر من إمبولي، ونابولي في المرحلتين التاليتين، ثم تعادل مع ميلان في المرحلة الماضية، قبل فوزه الشاق على سبيزيا مساء اليوم الأربعاء.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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