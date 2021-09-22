يشترك كبديل ويلعب أساسيا في مباريات مانشستر سيتي الهامشية.. أين دي بروين؟

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن صانع اللعب كيفن دي بروين يستعيد مستواه بعد عدة إصابات لكنه يحتاج إلى المزيد من الوقت لدخول التشكيلة الأساسية بانتظام، وذلك رغم مستواه القوي خلال الفوز على "ويكومب واندرارز" في كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وعانى الدولي البلجيكي (30 عاما)، والذي يعد بين أفضل لاعبي الوسط في العالم، من إصابة في وجهه خلال خسارة فريقه أمام تشلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو/أيار الماضي، وشارك مع بلجيكا خلال الهزيمة أمام إيطاليا بدور الثمانية لبطولة أوروبا 2020 وتعرض لإصابة في أربطة الكاحل.

ودخل دي بروين التشكيلة الأساسية للمرة الثانية فقط هذا الموسم، وسجل هدفا واستمر 90 دقيقة ليساعد سيتي حامل اللقب على الفوز 6-1 على ويكومب، لكن غوارديولا قال إن لاعبه البارز كان يحتاج إلى "فترة إعداد مناسبة قبل الموسم".

وقال غوارديولا للصحفيين "بطولة أوروبا لم تكن مثالية وبعد أن تعرض للإصابة مع المنتخب الوطني، يحتاج إلى أن يكون لائقا وأن يكون مستعدا من الناحية البدنية".

وأضاف "ولهذا السبب كان رائعا جدا ما فعله، حيث إنه لم يصل إلى الحالة المثالية.. لكنه يتحسن بشكل تدريجي".

وأبدى غوارديولا سعادته بمساهمة دي بروين الدفاعية أيضا.

وقال مدرب سيتي إن لاعب الوسط فيل فودن، الذي هز الشباك أيضا وصنع هدفي الثلاثاء، يسير في طريقه نحو استعادة لياقته بعد إصابته خلال اللعب مع منتخب إنجلترا.

وأضاف "فودن كان مصابا لمدة شهرين. إنه لا يحتاج إلى عدد كبير من المباريات لاستعادة مستواه لأنه يعيش 24 ساعة في اليوم من أجل اللعب وحالته البدنية رائعة".