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مدرب سان جيرمان يبحث عن وصفة لتألق الثلاثي مبابي ونيمار وميسي

بوتشيتينو: نحن بحاجة إلى التفاهم وليس فقط للتدريب ولكن أيضا للعب (مواقع التواصل)
بوتشيتينو: نحن بحاجة إلى التفاهم وليس فقط للتدريب ولكن أيضا للعب (مواقع التواصل)
22/9/2021-|آخر تحديث: 22/9/202103:09 PM (مكة المكرمة)

لعب الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي 127 دقيقة معا في باريس سان جيرمان، ومع ذلك لا يزال ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الفريق الباريسي يبحث عن وصفة تألق للثلاثي الناري.

وأسفرت المباراتان اللتان شارك الثلاثي فيهما عن التعادل 1-1 مع كلوب بروج في دوري الأبطال، وفوز صعب 2-1 على ليون في الدوري الفرنسي، والمباراة الأخيرة كانت مثيرة للجدل، حيث استبدل ميسي في الدقيقة الـ75 من المباراة حين كانت النتيجة 1-1.

وقال بوتشيتينو عقب التعادل أمام كلوب بروج "نحتاج إلى وقت للعمل وحتى يتأقلم الوافدون الثلاثة الجدد مع بعضهم البعض ويلعبوا بشكل جيد".

وتابع أن "المشكلة لم تكن في المهاجمين الثلاثة، بل بحاجتنا لأن نكون أكثر صلابة في جميع المجالات، أنا سعيد بالعمل الدفاعي للاعبين المهاجمين، لقد رأيت بعض الأشياء الجيدة".

وقبل مباراة باريس سان جيرمان خارج أرضه أمام ميتز الليلة قدم بوتشيتينو تحديثا عن الثلاثي "إم إن إم".

وأوضح بوتشيتينو "نحتاج إلى إنشاء تلك الحركات التلقائية بمرور الوقت وبالتدريب، نحن بحاجة إلى التفاهم وليس فقط للتدريب، ولكن أيضا للعب".

وتابع "صحيح أننا ضد ليون انتقلنا من اللعب 4-3-3 إلى خطة 4-2-3-1، لكن هناك أسئلة تتعلق بالمركز وتنظيم اللعب التي تستغرق وقتا للتكيف معها".

وخلص "نحن في مرحلة يتعين علينا فيها الجمع بين موهبة كيليان مبابي، والعلاقة بين ميسي ودي ماريا، أو ميسي ونيمار اللذين يعرف كل منهما الآخر بالفعل".

المصدر : ماركا

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