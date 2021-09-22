انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

كومان يصف ميسي بالطاغية ويعدد مميزاته عندما كان يقود برشلونة

كومان (يمين) يوجه ميسي قبل نزوله الملعب في مباراة بالليغا (رويترز)
كومان (يمين) يوجه ميسي قبل نزوله الملعب في مباراة بالليغا (رويترز)
22/9/2021-|آخر تحديث: 23/9/202106:51 AM (مكة المكرمة)

وصف رونالد كومان، مدرب برشلونة الإسباني، قائد الفريق السابق ليونيل ميسي بـ"الطاغية"، وأوضح كيف كان النجم الأرجنتيني يكره الخسارة أمام زملائه حتى في التدريبات.

ورحل النجم الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات عن برشلونة هذا الصيف لينضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو ما سمح لكومان الآن بكشف بعض أسرار النجم الأبرز الذي كان يدربه.

وذكر كومان في حوار مع مجلة "فوتبول إنترناشونال" (Voetbal International) الهولندية أن ميسي صنع الفارق بأن أثر في الفريق حيث جعل جميع زملائه في برشلونة يبدون أفضل من مستواهم بسبب مدى وعيه وقيادته وموهبته الفنية، مؤكدا أنه يمتلك كل الصفات التي يبحث عنها المدرب في اللاعب، ومشيرا إلى أنه تفاجأ بمهاراته المبهرة عندما كان يراه "عن قرب كل يوم".

وقال المدرب الهولندي عن ميسي "كنت أعرف كم هو جيد، لكن لا يزال من الجيد رؤيته عن قرب كل يوم. كل ما ترغب في تعليمه للاعب كرة القدم، من التعرف على المواقف، وأخذ الكرة تحت الضغط، وسرعة الكرة، وإنهاء المباراة؛ مع ميسي كل شيء هو 10. ليس طبيعيا، ليس طبيعيا".

وأضاف أنه من شدة حماس ميسي في التدريبات لم يخسر مطلقا سوى "مرة واحدة". وخلال سنوات، "لم يخسر اللاعبون الأكبر سنًا أي تمرين ضد الشباب. سوى هذه المرة وكان ميسي غاضبًا بشدة واستمر غضبه لمدة أسبوع. حقا، طاغية".

عندما تم تعيين كومان مدربا في كامب نو الصيف الماضي، كان ميسي يضغط من أجل الرحيل عن النادي، واعترف المدرب الهولندي أن الأشهر الأولى كانت صعبة في التعامل معه إلا أن الوضع سرعان ما تحسن.

وقال كومان "عندما أصبحت مدربًا لبرشلونة، أجريت محادثة معه في منزله في كاستيلديفيلس. ما أدهشني على الفور هو مدى مشاركته ومدى اهتمامه بكرة القدم. البداية كانت صعبة، اعتذر لاحقًا عن ذلك. يجب أن يكون لدى ميسي فكرة أن هناك مستقبلًا فيما يفعله. لكنه بدأ يتحمس أكثر فأكثر".

المصدر : ميرور

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

شاهد.. أسينسيو يسجل ثلاثية وبنزيمة يتفوق على رونالدو وميسي في فوز ساحق لريال مدريد على مايوركا

أسينسيو وبنزيمة سجلا 5 أهداف (رويترز)

بالفيديو.. ثنائية حكيمي تقود سان جيرمان لفوز قاتل على متذيل الدوري الفرنسي

لاعبو سان جيرمان يحتفلون مع حكيمي بهدفه الأول (رويترز)

بالفيديو- أفضل مراوغ للحراس في تاريخ كرة القدم.. دوريات وأندية أوروبا تهنئ الظاهرة رونالدو بعيد ميلاده الـ45

الظاهرة رونالدو بقميص ريال مدريد يمر بالكرة من لاعب برشلونة عام 2005 (الأوروبية)

يوفنتوس يحقق الفوز الأول هذا الموسم ويبتعد عن مؤخرة جدول الدوري الإيطالي

فرحة عارمة للاعبي يوفنتوس بعد هدف دي ليخت (رويترز)
الأكثر قراءة

بعد قطع العلاقات.. الجزائر تغلق مجالها الجوي مع المغرب

الرئيس عبد المجيد تبون ترأس اليوم اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن (الجزيرة)
logo

طالبان في القصر.. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة إلى إيران وإسرائيل؟

يطمح في تحويلها إلى مشروع تجاري.. مبتكر عراقي يصنع سيارة تعمل بلا وقود

تتميز السيارة بأنها لا تحتاج إلى وقود أو زيت أو ماء، وهي صديقة للبيئة، لأنه لا ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون (الجزيرة)

حماس تقدم تصورا لتبادل الأسرى وتتهم إسرائيل بالتضليل

كتائب القسام أسرت في الأعوام الاخيرة 4 جنود إسرائيليين (الجزيرة)