كومان يصف ميسي بالطاغية ويعدد مميزاته عندما كان يقود برشلونة

وصف رونالد كومان، مدرب برشلونة الإسباني، قائد الفريق السابق ليونيل ميسي بـ"الطاغية"، وأوضح كيف كان النجم الأرجنتيني يكره الخسارة أمام زملائه حتى في التدريبات.

ورحل النجم الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات عن برشلونة هذا الصيف لينضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو ما سمح لكومان الآن بكشف بعض أسرار النجم الأبرز الذي كان يدربه.

Lionel Messi – Greatest UCL skills ever pic.twitter.com/PxmPBKNzAp — SB2 (@SBLM10_2) September 16, 2021

وذكر كومان في حوار مع مجلة "فوتبول إنترناشونال" (Voetbal International) الهولندية أن ميسي صنع الفارق بأن أثر في الفريق حيث جعل جميع زملائه في برشلونة يبدون أفضل من مستواهم بسبب مدى وعيه وقيادته وموهبته الفنية، مؤكدا أنه يمتلك كل الصفات التي يبحث عنها المدرب في اللاعب، ومشيرا إلى أنه تفاجأ بمهاراته المبهرة عندما كان يراه "عن قرب كل يوم".

وقال المدرب الهولندي عن ميسي "كنت أعرف كم هو جيد، لكن لا يزال من الجيد رؤيته عن قرب كل يوم. كل ما ترغب في تعليمه للاعب كرة القدم، من التعرف على المواقف، وأخذ الكرة تحت الضغط، وسرعة الكرة، وإنهاء المباراة؛ مع ميسي كل شيء هو 10. ليس طبيعيا، ليس طبيعيا".

Messi’s playmaking in the 18/19 UCL was INSANE. pic.twitter.com/hPnm9OGvTx — MC (@CrewsMat10) September 16, 2021

وأضاف أنه من شدة حماس ميسي في التدريبات لم يخسر مطلقا سوى "مرة واحدة". وخلال سنوات، "لم يخسر اللاعبون الأكبر سنًا أي تمرين ضد الشباب. سوى هذه المرة وكان ميسي غاضبًا بشدة واستمر غضبه لمدة أسبوع. حقا، طاغية".

عندما تم تعيين كومان مدربا في كامب نو الصيف الماضي، كان ميسي يضغط من أجل الرحيل عن النادي، واعترف المدرب الهولندي أن الأشهر الأولى كانت صعبة في التعامل معه إلا أن الوضع سرعان ما تحسن.

Lionel Messi's Playmaking in 14/15 UCL campaign was insanepic.twitter.com/zrMItVjBAE — A (@TotaILM10i) September 22, 2021

وقال كومان "عندما أصبحت مدربًا لبرشلونة، أجريت محادثة معه في منزله في كاستيلديفيلس. ما أدهشني على الفور هو مدى مشاركته ومدى اهتمامه بكرة القدم. البداية كانت صعبة، اعتذر لاحقًا عن ذلك. يجب أن يكون لدى ميسي فكرة أن هناك مستقبلًا فيما يفعله. لكنه بدأ يتحمس أكثر فأكثر".