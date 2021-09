قائد تمرد مسلح وتاجر مخدرات وأب لـ50 طفلا.. تعرف على أكبر لاعب كرة قدم يخوض مباراة دولية للأندية

شهدت مباراة بالدور ثمن النهائي لكأس كونكاكاف حدثا تاريخيا بمشاركة لاعب تجاوز 60 عاما من عمره، لكنه لاعب بسيرة غريبة ومشوار حافل بالأحداث البعيدة عن عالم الرياضة.

ولعب روني برونزويك، نائب رئيس سورينام والمتمرد السابق، أساسيا في المباراة التي جمعت أمس الثلاثاء نادي إنتر موينغوتابو -الذي يملكه برونزويك- ضد سي دي أوليمبيا من هندوراس في ذهاب ثمن نهائي كأس كونكاكاف، وهي مسابقة أشبه ببطولة الدوري الأوروبي وتجمع الفرق من منطقة أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي.

ولعب برونزويك، الذي كان يرتدي شارة القائد، وهو يحمل الرقم 61 (في إشارة إلى تاريخ ميلاده 1961)، وشارك في 54 دقيقة من المباراة التي انتهت بهزيمة ساحقة لفريقه 6-0.

ووجد "اللاعب العجوز" في الهجوم إلى جانب ابنه داميان برونزويك الذي حمل الرقم 10، ليكون في عمر 60 عاما و198 يوما، أكبر لاعب يشارك في مباراة دولية على مستوى الأندية.

60 year-old Ronnie Brunswijk, the vice president of Suriname, picked himself to play for the club he owns, Inter Moengotapoe.

They lost 6-0 😂😂😂

📹 IG: tudnusa pic.twitter.com/64ti4xxoqO

— Footy Accumulators (@FootyAccums) September 22, 2021