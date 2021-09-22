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قائد تمرد مسلح وتاجر مخدرات وأب لـ50 طفلا.. تعرف على أكبر لاعب كرة قدم يخوض مباراة دولية للأندية

روني برونزويك يحمل شارة القيادة قبل مباراة أمس الثلاثاء (مواقع التواصل الاجتماعي)
روني برونزويك يحمل شارة القيادة قبل مباراة أمس الثلاثاء (مواقع التواصل الاجتماعي)
22/9/2021-|آخر تحديث: 22/9/202103:49 PM (مكة المكرمة)

شهدت مباراة بالدور ثمن النهائي لكأس كونكاكاف حدثا تاريخيا بمشاركة لاعب تجاوز 60 عاما من عمره، لكنه لاعب بسيرة غريبة ومشوار حافل بالأحداث البعيدة عن عالم الرياضة.

ولعب روني برونزويك، نائب رئيس سورينام والمتمرد السابق، أساسيا في المباراة التي جمعت أمس الثلاثاء نادي إنتر موينغوتابو -الذي يملكه برونزويك- ضد سي دي أوليمبيا من هندوراس في ذهاب ثمن نهائي كأس كونكاكاف، وهي مسابقة أشبه ببطولة الدوري الأوروبي وتجمع الفرق من منطقة أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي.

ولعب برونزويك، الذي كان يرتدي شارة القائد، وهو يحمل الرقم 61 (في إشارة إلى تاريخ ميلاده 1961)، وشارك في 54 دقيقة من المباراة التي انتهت بهزيمة ساحقة لفريقه 6-0.

ووجد "اللاعب العجوز" في الهجوم إلى جانب ابنه داميان برونزويك الذي حمل الرقم 10، ليكون في عمر 60 عاما و198 يوما، أكبر لاعب يشارك في مباراة دولية على مستوى الأندية.

وكان برونزويك رقيبا سابقا في الجيش، وقاد مجموعة من المتمردين في ثمانينيات القرن الماضي ضد حكم الدكتاتور ديزي بوترس.

صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) وصفت رحلته في وقت سابق بأنه "جندي مظلي من النخبة، ولاعب كرة قدم، وسارق بنك، وقائد حرب عصابات، وبارون لتجارة ذهب، وأب لما لا يقل عن 50 طفلا".

ويعتبر برونزويك رجل أعمال ثريا، وحُكم عليه غيابيا بتهمة الاتجار بالمخدرات وأدين بالسجن لمدة 8 سنوات في عام 1999 من قبل العدالة الهولندية (الدولة الاستعمارية السابقة لسورينام)، كما حكم عليه 10 سنوات من قبل العدالة الفرنسية لكن سورينام لا تسلم رعاياها في مثل هذه القضايا.

في عام 2005 انتخب نائبا في البرلمان، وتم انتخابه في عام 2020 نائبا لرئيس سورينام شاندريكابرساد سانتوكي.

وأمام متاعبه القانونية والأحكام الصادر بحقه، لن يخوض برونزويك مباراة الإياب أمام نادي دي أوليمبي في هندوراس.

المصدر : مواقع إلكترونية

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