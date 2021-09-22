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كرة قدم

عودة التشجيع وقوفا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ربع قرن من حظره بسبب كارثة هيلزبره

ستخصص أماكن للوقوف ببعض ملاعب البريميرليغ (غيتي)
ستخصص أماكن للوقوف ببعض ملاعب البريميرليغ (غيتي)
22/9/2021

أعلنت هيئة سلامة الملاعب الرياضية في المملكة المتحدة اليوم الأربعاء أن المشجعين سيسمح لهم بالوقوف في ملاعب مختارة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ودوري الدرجة الثانية اعتبارا من العام القادم ضمن برنامج تجريبي.

ومن المنتظر تجربة الوقوف الآمن اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني القادم بعد أن أصدرت الحكومة البريطانية تعليمات إلى هيئة سلامة الملاعب الرياضية باتخاذ الخطوات الأولى في إنشاء مناطق وقوف مرخصة في الملاعب. وسيكون أمام الأندية مهلة حتى السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل لتقديم طلب الانضمام للتجربة.

ويعني ذلك إنهاء الحظر المفروض على الوقوف في أعلى درجتين بكرة القدم الإنجليزية المعمول به منذ أكثر من 25 عاما. وتم حظر مثل هذه المساحات بموجب تشريع في أعقاب كارثة هيلزبره عام 1989.

وقال وزير الرياضة البريطاني نايجل هادلستون "لقد أوضحنا أننا سنعمل مع الجماهير والأندية من أجل توفير وقوف آمن في ملاعب كرة القدم بشرط أن يكون هناك دليل على أن تثبيت المقاعد ذات الحواجز سيكون له تأثير إيجابي على سلامة الجماهير".

وأضاف "مع اكتمال البحث المستقل الآن، وعودة الجماهير إلى الملاعب في جميع أنحاء البلاد، حان الوقت لإحراز تقدم. أتطلع إلى الاستماع إلى الأندية التي ترغب في أن تكون جزءا من التجربة".

ويتعين على الأندية استيفاء معايير معينة للحصول على الموافقة، بما في ذلك امتلاك "البنية التحتية اللازمة" في كل من المناطق المخصصة لجماهيرها ومناطق مشجعي الفرق الزائرة في الملعب، والسماح للمشجعين بالجلوس أو الوقوف في مناطق الوقوف مع عدم إغلاق المقاعد على الوضع "الأعلى" أو "الأسفل".

ويجب ألا تؤثر مناطق الوقوف المرخصة أيضا على معايير المشاهدة أو الجماهير الأخرى -بما في ذلك المعاقون- من بين تدابير أخرى.

المصدر : رويترز
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