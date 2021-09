اكتفى المدرب الهولندي رونالد كومان بقراءة بيان قصير ورفض الإجابة على أسئلة الصحفيين، في ندوة صحفية استغرقت أقل من 4 دقائق اليوم الأربعاء.

وحضر نحو 20 صحفيا الندوة الصحفية المبرمجة لكومان قبل مواجهة برشلونة وقادش غدا الخميس في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

غير أن كومان فاجأ الجميع بقراءة بيان قصير وغادر مباشرة دون تلقي أسئلة الصحفيين، في حلقة جديدة من مسلسل الأزمات التي تضرب النادي الكتالوني منذ بداية الموسم الحالي.

وقال المدرب الهولندي في بيانه إنه يقود الفريق الذي يوجد في "مرحلة إعادة بناء" بعد رحيل النجم الأول للفريق ليونيل ميسي، وتراجع أداء الكثير من اللاعبين، مع عدم قدرة الإدارة على التعاقد مع لاعبين جدد بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالفريق.

🗣 @RonaldKoeman: “We are counting on your support in these difficult times”. pic.twitter.com/80HPPM4cKs

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2021