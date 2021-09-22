اكتفى المدرب الهولندي رونالد كومان بقراءة بيان قصير ورفض الإجابة على أسئلة الصحفيين، في ندوة صحفية استغرقت أقل من 4 دقائق اليوم الأربعاء.

وحضر نحو 20 صحفيا الندوة الصحفية المبرمجة لكومان قبل مواجهة برشلونة وقادش غدا الخميس في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

غير أن كومان فاجأ الجميع بقراءة بيان قصير وغادر مباشرة دون تلقي أسئلة الصحفيين، في حلقة جديدة من مسلسل الأزمات التي تضرب النادي الكتالوني منذ بداية الموسم الحالي.

وقال المدرب الهولندي في بيانه إنه يقود الفريق الذي يوجد في "مرحلة إعادة بناء" بعد رحيل النجم الأول للفريق ليونيل ميسي، وتراجع أداء الكثير من اللاعبين، مع عدم قدرة الإدارة على التعاقد مع لاعبين جدد بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالفريق.

🗣 @RonaldKoeman: “We are counting on your support in these difficult times”. pic.twitter.com/80HPPM4cKs — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2021

وأشار كومان إلى أن "الوضع المالي للنادي مرتبط بالأداء الرياضي والعكس صحيح. هذا يعني أننا نحن الفريق يجب أن نعيد البناء دون أن نكون قادرين على القيام باستثمارات مالية كبيرة. هذا يستغرق وقتا".

وأضاف "قد تصبح المواهب الشابة اليوم نجوم العالم الجدد في غضون عامين. الشيء الجيد في إعادة بناء الفريق هو أن اللاعبين الشبان سيحصلون على فرص مثل تلك التي منحت لتشافي وإنيستا في الماضي. لكن الصبر مطلوب".

واعتبر كومان أن وجود برشلونة في المراكز الأولى لليغا خلال هذا الموسم "سيكون بمثابة نجاح"، وأكد أنه "لا يمكن توقع المعجزات في دوري أبطال أوروبا". وقال إن الخسارة من بايرن ميونخ في دوري الأبطال خلال الأسبوع الماضي يجب النظر إليها من تلك الزاوية.

وأشار إلى عملية إعادة بناء الفريق تتطلب حصول الموظفين على الدعم "بالقول والفعل" بشكل غير مشروط.

وختم كومان بيانه بالقول "ليست هذه هي المرة الأولى في تاريخ نادي برشلونة التي يحدث فيها هذا. نحن نعتمد على دعمكم في هذه الأوقات الصعبة. نحن الفريق واللاعبين سعداء جدًا بالدعم الكبير من الجماهير مثل ذلك الذي حصلنا عليه في المباراة ضد غرناطة" والتي انتهت يوم الاثنين الماضي بالتعادل 1-1.

وفاز برشلونة مرتين فقط في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، وذكرت تقارير صحفية في إسبانيا أن إدارة الفريق تدرس إقالة كومان والاستعانة بمدرب جديد، وذكرت التقارير عددا من المرشحين من بينهم روبرتو مارتينيز المدرب الحالي لمنتخب بلجيكا.