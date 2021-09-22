هنأت أندية ودوريات أوروبية النجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو الملقب بـ"الظاهرة" بمناسبة عيد ميلاده الـ45 الذي يوافق اليوم 22 سبتمبر/أيلول. ويعد رونالدو أفضل مراوغ لحراس المرمى في تاريخ كرة القدم.

وشاركت الدوريات الأوروبية الكبرى، التي لعب رونالدو في أكبر أنديتها، بمقاطع فيديو تستعرض ذكريات أجمل أهداف المهاجم البرازيلي فيها.

ويعد الظاهرة رونالدو من أمهر المهاجمين في تاريخ كرة القدم، حيث نجح في تسجيل رقم قياسي فريد بتسجيله 88 هدفا بعد مراوغات بارعة لحراس المرمى، وأصبح يضرب به المثل في هذه المهارة الفريدة، التي قهر بها حراس الفرق المنافسة، وجعلته أفضل مراوغ للحراس على الإطلاق.

#BolsonaroAte2026

Ronaldo double against Germany in the 2002 World Cup Final against German pic.twitter.com/tPMrmG4nyZ — Unforgettable goals (@athanyan1403) March 25, 2021

كما كان رونالدو أصغر فائز بالكرة الذهبية عندما فاز بها أول مرة عام 1997، وهو أول لاعب من أميركا الجنوبية يحقق هذا الإنجاز.

سيل التهاني

وجاء الدوري الإسباني لكرة القدم في بداية المحتفلين بيوم ميلاد رونالدو عبر نشر فيديو -على حسابه الرسمي بموقع تويتر- يتضمن أجمل أهدافه عندما كان لاعبا لناديي برشلونة وريال مدريد.

أما الدوري الإيطالي، فهنأ رونالدو بكلمات مؤثرة، تغنى فيها بما قدمه رونالدو مع أندية إيطاليا التي لعب لها (إنتر ميلان وإيه سي ميلان)، واصفًا إياه بالشخص الذي "أحدث ثورة في كرة القدم الإيطالية".

بدوره، شارك الدوري الهولندي في تهنئة البرازيلي بعيد ميلاده، بنشر فيديو لواحد من أجمل أهداف رونالدو بعقب القدم مع نادي آيندهوفن -حيث بدأ رونالدو مسيرته الاحترافية بأوروبا- مشيرًا إلى أنه سجل 42 هدفًا خلال مسيرته القصيرة مع الفريق الهولندي بين عامي 1994-1996.

6️⃣5️⃣ | 🇧🇷 𝙍𝙤𝙣𝙖𝙡𝙙𝙤 𝙇𝙪í𝙨 𝙉𝙖𝙯á𝙧𝙞𝙤 𝙙𝙚 𝙇𝙞𝙢𝙖!

De Braziliaan is vandaag 45 jaar oud geworden. In dienst van PSV wist hij 42 keer te scoren in de Eredivisie. Zijn mooiste treffer was mogelijk wel deze hakbal!https://t.co/MKyHix9FKG — Eredivisie (@eredivisie) September 22, 2021

وعلى صعيد الأندية الأوروبية، شاركت أندية إنتر ميلان، وإيه سي ميلان، وبرشلونة، وآيندهوفن، في توجيه تهنئات خاصة لرونالدو بكلمات تتغنى فيها بالنجم البرازيلي السابق، وفيديوهات تعرض أجمل ما قدمه مع تلك الأندية.