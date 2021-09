هنأت أندية ودوريات أوروبية النجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو الملقب بـ"الظاهرة" بمناسبة عيد ميلاده الـ45 الذي يوافق اليوم 22 سبتمبر/أيلول. ويعد رونالدو أفضل مراوغ لحراس المرمى في تاريخ كرة القدم.

وشاركت الدوريات الأوروبية الكبرى، التي لعب رونالدو في أكبر أنديتها، بمقاطع فيديو تستعرض ذكريات أجمل أهداف المهاجم البرازيلي فيها.

ويعد الظاهرة رونالدو من أمهر المهاجمين في تاريخ كرة القدم، حيث نجح في تسجيل رقم قياسي فريد بتسجيله 88 هدفا بعد مراوغات بارعة لحراس المرمى، وأصبح يضرب به المثل في هذه المهارة الفريدة، التي قهر بها حراس الفرق المنافسة، وجعلته أفضل مراوغ للحراس على الإطلاق.

Ronaldo double against Germany in the 2002 World Cup Final against German pic.twitter.com/tPMrmG4nyZ

— Unforgettable goals (@athanyan1403) March 25, 2021