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"حلمي الوحيد قبل أن أموت".. والدة رونالدو تكشف عن طلبها الأخير من نجم مانشستر يونايتد

رونالدو لم يغلق الباب أمام احتمال عودته إلى سبورتينغ لشبونة (رويترز)
رونالدو لم يغلق الباب أمام احتمال عودته إلى سبورتينغ لشبونة (رويترز)
22/9/2021

قالت دولوريس أفيرو والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنها تحتفظ بحلم تتمنى تحقيقه قبل وفاتها، وأكدت أن نجلها رد عليها بإجابة تحتمل كل التأويلات بعدما صارحته بطلبها.

ونقلت صحيفة ماركا (Marca) الإسبانية حوارا لوالدة رونالدو قالت فيه إنها تتمنى أن ترى نجلها يلعب مجددا لنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وهو الفريق الذي بدأ فيه هذا النجم مشواره في عمر 12 عاما، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد عام 2003، حين كان يبلغ 17 عاما.

وأوضحت الأم أنها تحدثت مع نجلها حول هذا الطلب، ورد عليها قائلا "سنرى ما ستؤول إليه الأمور" في إجابة لم تغلق الباب أمام عودة محتملة لنادي الطفولة.

وقالت أفيرو (66 عاما) إنها تأمل أن يكون سبورتينغ الوجهة المقبلة لابن رونالدو، وأكدت أن الصبي -الذي يبلغ من العمر 11 عاما- يملك حاليا مستوى أفضل من والده عندما كان في مثل سنه.

وقالت أيضا إن ابنها لم يحظ بتأطير مدربين في مرحلة مبكرة من عمره، على عكس حفيدها الذي يحصل على الرعاية اللازمة من والده ويتابع تكوينه حاليا مع فريق الناشئين لمانشستر يونايتد.

من جانب آخر، تحدثت والدة رونالدو عن تقارير تحدثت عن اقتراب نجلها الأسابيع الماضية من الانتقال لمانشستر سيتي، وأكدت أنه قال لها تلك الفترة "لا تشغلي بالك بما يقال، أنا ذاهب لليونايتد".

وأكدت أفيرو أنها عاشت أمسية مميزة حين شاهدت أكثر من 70 ألف مشجع يهتفون باسم رونالدو في مباراته الأولى مع مانشستر يونايتد هذا الموسم.

المصدر : مواقع إلكترونية

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