إنتر ميلان يقلب الطاولة على فيورنتينا ويتصدر الدوري الإيطالي

تصدّر إنتر ميلان الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتا، بعدما ساعدت أهداف إيدن جيكو وإيفان بريشيتش حامل اللقب في قلب الطاولة على مضيفه فيورنتينا والفوز 3-1 الثلاثاء.

وسجل المهاجم البوسني جيكو بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، بعد 3 دقائق من هدف ماتيو دارميان الذي أدرك به التعادل 1-1 للضيوف، ليلغي تقدم فيورنتينا عبر ريكاردو سوتيل في الشوط الأول، وذلك قبل أن يجعل بريشيتش النتيجة 3-1 لإنتر في وقت متأخر.

ورفع إنتر رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات، متقدما بفارق نقطة واحدة عن نابولي صاحب المركز الثاني الذي يتطلع للحفاظ على سجله المثالي عندما ينتقل لمواجهة سامبدوريا الأربعاء.

ويحتل فيورنتينا -الذي لعب بـ10 لاعبين بعد طرد نيكولاس جونزاليز قبل 12 دقيقة من النهاية- المركز السادس بـ9 نقاط، بعد خسارته الثانية في الموسم.

وقفز أتلانتا للمركز الرابع بـ10 نقاط بفضل ثنائية روبن جوزينس ودافيدي زاباكوستا، في الفوز 2-1 على ضيفه ساسولو.

وتراجع بولونيا للمركز السابع بـ8 نقاط عقب تعادله 2-2 مع ضيفه جنوى.