أكدت تقارير إسبانية أن إدارة نادي برشلونة في طريقها للتعاقد مع مدرب جديد بدلا من الهولندي رونالد كومان الذي تراجع الفريق تحت قيادته بشكل كبير على مستوى الأداء والنتائج.

وفي الوقت الذي طرحت فيه بعض الصحف الإسبانية اسم نجم برشلونة السابق تشافي هيرنانديز، الذي يدرب فريق السد بطل دوري نجوم قطر حاليا، أعطى الحساب الرسمي للنادي على تويتر بعض الإشارات على قوة هذا الترشيح -وهو ليس جديدا- حيث غرد بمقطعي فيديو لأهداف تشافي يومي 15 و19 من الشهر الجاري، تحت عنوان هدف اليوم.

⚽ هدف اليوم ⚽️ 🔥 تشافي 🎯 pic.twitter.com/GQ7DWXUBx4 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 15, 2021

وقال أندريس إنييستا رفيق تشافي في النجومية ببرشلونة والمنتخب الإسباني، في حوار مع صحيفة "سبورت" (SPORT) الكتالونية، إن تشافي هو الأنسب لتدريب برشلونة لأنه يستعد لذلك منذ فترة طويلة ولديه الثقة لمواجهة هذا التحدي.

وحسب التقارير الإسبانية، فإن منافس تشافي في تدريب برشلونة هو روبيرتو مارتينيز، الذي حقق مع المنتخب البلجيكي طفرة وعدة نجاحات منذ تولى تدريبه في 2016، لكنه أكثر استقرارا مع المنتخب البلجيكي الذي قد يفضله عن تدريب يحتاج لبناء وجهد كبير ويتعرض أي مدرب له لضغط المطالبة بتحقيق الانتصارات والبطولات.

وقد يكون إعلان المدرب الجديد خلال أيام، خاصة إذا استمر الأداء السيئ وفقدان الانتصارات مع كومان، الذي أصبحت أيامه في برشلونة معدودة، حسب الصحف الإسبانية.