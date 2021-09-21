قدم تشلسي عرضا رائعا في الشوط الثاني ليفوز 3-0 بسهولة على توتنهام بأهداف تياغو سيلفا ونغولو كانتي وأنطونيو روديغر، ويتقاسم مع ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
ليفربول وتشلسي في البريميرليغ.. تطابق كامل هذا الموسم
21/9/2021
بداية موسم لافت يمر فيها فريقا تشلسي وليفربول، متصدر جدول ترتيب البريميرليغ ووصيفه على الترتيب.
فالفريقان اللذان يدربهما مدربان ألمانيان -وهما توماس توخيل (تشلسي) ويورغن كلوب (ليفربول)- يقدمان انطلاقة موسم خرافية في الدوري الإنجليزي الممتاز.
والفريقان متقاربان في كل شيء هذا الموسم إلى حد التطابق الكامل:
- قيمة لاعبي تشلسي السوقية تبلغ 883 مليون يورو، وقيمة لاعبي ليفربول السوقية تصل إلى 880 مليون يورو.
- في الجولة الأولى من البريميرليغ: تشلسي فاز على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، وبنفس النتيجة فاز ليفربول على نوريتش سيتي.
- الجولة الثانية من البريميرليغ: تشلسي هزم أرسنال بهدفين دون، وبالنتيجة نفسها تفوق ليفربول على بيرنلي.
- الجولة الثالثة من البريميرليغ: تشلسي مع ليفربول 1-1.
- الجولة الرابعة من البريميرليغ: تشلسي هزم أستون فيلا 3-0، وليفربول هزم ليدز يونايتد بالنتيجة نفسها.
- الجولة الخامسة من البريميرليغ: تشلسي سحق توتنهام بثلاثية ونظيفة، وليفربول قسا على كريستال بالاس بثلاثية دون رد.
المصدر : مواقع إلكترونية