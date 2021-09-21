ليفربول وتشلسي في البريميرليغ.. تطابق كامل هذا الموسم

تغنى نادي ليفربول ومدربه يورغن كلوب والبريميرليغ بالأرقام التاريخية للنجم المصري محمد صلاح، بعد تسجيله الهدف رقم 99 مع “الريدز” في الدوري الإنجليزي، في حين وجه صلاح رسالة إلى جماهير ليفربول.