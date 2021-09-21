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كرة قدم

ليفربول وتشلسي في البريميرليغ.. تطابق كامل هذا الموسم

مدربا تشلسي وليفربول هما الألمانيان توخيل (يمين) وكلوب (رويترز)
مدربا تشلسي وليفربول هما الألمانيان توخيل (يمين) وكلوب (رويترز)
21/9/2021

بداية موسم لافت يمر فيها فريقا تشلسي وليفربول، متصدر جدول ترتيب البريميرليغ ووصيفه على الترتيب.

فالفريقان اللذان يدربهما مدربان ألمانيان -وهما توماس توخيل (تشلسي) ويورغن كلوب (ليفربول)- يقدمان انطلاقة موسم خرافية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

والفريقان متقاربان في كل شيء هذا الموسم إلى حد التطابق الكامل:

  • قيمة لاعبي تشلسي السوقية تبلغ 883 مليون يورو، وقيمة لاعبي ليفربول السوقية تصل إلى 880 مليون يورو.
  • في الجولة الأولى من البريميرليغ: تشلسي فاز على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، وبنفس النتيجة فاز ليفربول على نوريتش سيتي.
  • الجولة الثانية من البريميرليغ: تشلسي هزم أرسنال بهدفين دون، وبالنتيجة نفسها تفوق ليفربول على بيرنلي.
  • الجولة الثالثة من البريميرليغ: تشلسي مع ليفربول 1-1.
  • الجولة الرابعة من البريميرليغ: تشلسي هزم أستون فيلا 3-0، وليفربول هزم ليدز يونايتد بالنتيجة نفسها.
  • الجولة الخامسة من البريميرليغ: تشلسي سحق توتنهام بثلاثية ونظيفة، وليفربول قسا على كريستال بالاس بثلاثية دون رد.
المصدر : مواقع إلكترونية

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