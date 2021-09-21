توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء بجائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في أوروبا خلال الموسم الماضي، في الوقت الذي يتفوق عليه النجم الفرنسي كريم بنزيمة هذا الموسم.

وسجل البولندي ليفاندوفسكي 41 هدفا في الدوري الألماني (بوندسليغا) خلال الموسم الماضي، محطما بذلك رقم الأسطورة غيرد مولر (40 هدفا) الذي حققه قبل نحو 50 عاما.

🐐 @Lewy_Official was sent from another planet. 👽 Enjoy some of his very best #Bundesliga moments, while he enjoys his new Golden Shoe! 🤩👟🙇‍♂️ pic.twitter.com/ggxxHd17Ie — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) September 21, 2021

وقال ليفاندوفسكي خلال تتويجه في متحف بايرن ميونخ "أنا فخور للغاية. بغض النظر عن المكان الذي تأتي منه، يجب عليك دائما أن تؤمن بتحقيق إنجازات عظيمة".

تفوق بنزيمة

ورغم أن بنزيمة (33 عامًا) كان بعيدا نسبيا عن المنافسة على الحذاء الذهبي في الموسم الماضي، فإن انطلاقته الاستثنائية هذا الموسم جعلته يتفوق على الجميع، وفي مقدمتهم إرلينغ هالاند أقرب الهدافين إليه في السباق حتى الآن يليه ليفاندوفسكي.

وبعد مرور 5 جولات في الدوريات الخمسة الكبرى -باستثناء الدوري الفرنسي 6 جولات- حقق بنزيمة شراكة رائعة مع فينيسيوس جعلته يقود ريال مدريد للانتصارات ويتصدر سباق الهدافين بـ6 أهداف و5 تمريرات حاسمة، مما يجعله الأول على مستوى صنع الأهداف في أوروبا حتى الآن.

⚽🔥🎁 6 أهداف و 5 تمريرات حاسمة كريم بنزيما @Benzema هو أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم#LaLigaSantander pic.twitter.com/NbpeyDQAhO — LaLiga (@LaLigaArab) September 21, 2021

وبانطلاقة رائعة أيضا للنجم النرويجي هالاند جعلته يحتل المرتبة الثانية في السباق برصيد 7 أهداف، أي هدف كل 64 دقيقة، وله 3 تمريرات حاسمة.

وحل ليفاندوفسكي في المرتبة الثالثة برصيد 7 أهداف ولكن ليس له أي تمريرات حاسمة.