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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة الحذاء الذهبي وبنزيمة يتفوق عليه وعلى هالاند

بنزيمة (يسار) سجل بداية رائعة هذا الموسم مع هالاند (يمين) يليهما ليفاندوفسكي (مواقع التواصل)
بنزيمة (يسار) سجل بداية رائعة هذا الموسم مع هالاند (يمين) يليهما ليفاندوفسكي (مواقع التواصل)
21/9/2021-|آخر تحديث: 21/9/202106:11 PM (مكة المكرمة)

توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء بجائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في أوروبا خلال الموسم الماضي، في الوقت الذي يتفوق عليه النجم الفرنسي كريم بنزيمة هذا الموسم.

وسجل البولندي ليفاندوفسكي 41 هدفا في الدوري الألماني (بوندسليغا) خلال الموسم الماضي، محطما بذلك رقم الأسطورة غيرد مولر (40 هدفا) الذي حققه قبل نحو 50 عاما.

وقال ليفاندوفسكي خلال تتويجه في متحف بايرن ميونخ "أنا فخور للغاية. بغض النظر عن المكان الذي تأتي منه، يجب عليك دائما أن تؤمن بتحقيق إنجازات عظيمة".

تفوق بنزيمة

ورغم أن بنزيمة (33 عامًا) كان بعيدا نسبيا عن المنافسة على الحذاء الذهبي في الموسم الماضي، فإن انطلاقته الاستثنائية هذا الموسم جعلته يتفوق على الجميع، وفي مقدمتهم إرلينغ هالاند أقرب الهدافين إليه في السباق حتى الآن يليه ليفاندوفسكي.

وبعد مرور 5 جولات في الدوريات الخمسة الكبرى -باستثناء الدوري الفرنسي 6 جولات- حقق بنزيمة شراكة رائعة مع فينيسيوس جعلته يقود ريال مدريد للانتصارات ويتصدر سباق الهدافين بـ6 أهداف و5 تمريرات حاسمة، مما يجعله الأول على مستوى صنع الأهداف في أوروبا حتى الآن.

وبانطلاقة رائعة أيضا للنجم النرويجي هالاند جعلته يحتل المرتبة الثانية في السباق برصيد 7 أهداف، أي هدف كل 64 دقيقة، وله 3 تمريرات حاسمة.

وحل ليفاندوفسكي في المرتبة الثالثة برصيد 7 أهداف ولكن ليس له أي تمريرات حاسمة.

المصدر : ماركا + وكالة الأنباء الألمانية

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