توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء بجائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في أوروبا خلال الموسم الماضي، في الوقت الذي يتفوق عليه النجم الفرنسي كريم بنزيمة هذا الموسم.

وسجل البولندي ليفاندوفسكي 41 هدفا في الدوري الألماني (بوندسليغا) خلال الموسم الماضي، محطما بذلك رقم الأسطورة غيرد مولر (40 هدفا) الذي حققه قبل نحو 50 عاما.

