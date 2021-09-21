"لعنة" الإصابات تطارد مانشستر سيتي

تواصل لعنة الإصابات مطاردة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، وذلك قبل أسبوع من مواجهات مهمة للفريق، بعد أنباء أشارت إلى حاجة لاعب الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان للعلاج.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" (PA Media) البريطانية أن الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني للفريق أشار إلى حاجة اللاعب للعلاج عقب مباراة الفريق أمام ساوثهامبتون يوم السبت الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وافتقد غوارديولا بالفعل لخدمات كل من جون ستونز وإيميريك لابورت ورودري وأوليكساندر زينشينكو، وذلك في مواجهة ساوثهامبتون.

ويدخل سيتي في سلسلة من المواجهات القوية في الفترة المقبلة، حيث سيواجه تشلسي في 25 سبتمبر/أيلول الجاري في بطولة الدوري، ثم باريس سان جيرمان الفرنسي في 28 من الشهر ذاته في دوري أبطال أوروبا، ثم يعود لبطولة الدوري، حيث سيلعب مع ليفربول في 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك في غضون 9 أيام فقط، لكنه سيستضيف فريق "وايكومب" في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة اليوم الثلاثاء.

وأكد غوارديولا وجود قائمة طويلة من المصابين في الفريق لدرجة أنه سيضطر للدفع ببعض اللاعبين الشبان حينما يبدأ حملة الدفاع عن لقبه أمام فريق الدرجة الثالثة.

وأوضح "ليس لدي بديل آخر، سنلعب بمجموعة من اللاعبين الشباب مع بعض لاعبي الفريق الأول، لكن هناك بعض اللاعبين الذين يجب أن ينالوا قسطا من الراحة استعدادا للمباريات الثلاث المقبلة".

وتابع غوارديولا "القليل من لاعبي الأكاديمية سيلعبون في المباراة، لأن جون ستونز وإيميريك لابورت وزينشينكو ورودري وأعتقد غوندوغان كذلك مصابون".

وقال المدرب الإسباني "سنرى، وسنختار التشكيلة الجيدة، لكنها فرصة للاعبي الأكاديمية، هذا سبب وجودهم هنا".

وأضاف "سنلعب الآن في بطولة كأس الرابطة، سنرى عدد اللاعبين الذي سيتعافون من الإصابات في الأيام المقبلة، لأننا في وضع صعب في الوقت الحالي، وسنسافر إلى لندن وباريس وليفربول لأداء مباريات جيدة".

وجاءت إصابة الثنائي رودري وزينشينكو لتداهم الفريق قبل مواجهة ساوثهامبتون، فيما قال غوارديولا إنه لا يعرف المدة التي سيغيبها اللاعبان، فيما تحوم الشكوك حول سفر الثنائي ستونز ولابورت مع الفريق لمواجهة تشلسي هذا الأسبوع.

كما استبعد غوارديولا الثنائي روبن دياز وجواو كانسيلو، لأنهما لعبا كل دقيقة مع الفريق في جميع المباريات هذا الموسم حتى الآن.

وظهر كل من البلجيكي كيفن دي بروين وفيل فودين والإسباني فيران توريس والجزائري رياض محرز على مقاعد بدلاء الفريق أمام ساوثهامبتون، كما أنه من المحتمل وجودهم مع الفريق أمام وايكومب، لكن نجوم أكاديمية "السيتي" سيتنافسون على حجز مقعد أساسي في المباراة.