كشفت الصحافة الإسبانية بعض الحقائق المحرجة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وآخرها أنه عرض الانضمام إلى أتلتيكو مدريد، قبل أن يحظى بعودة خيالية إلى النادي الذي صنع نجوميته مانشستر يونايتد.

وذكرت تقارير سابقة أن رونالدو عرض -من خلال وكيله البرتغالي خورخي مينديز- العودة إلى ريال مدريد هذا الموسم، لكنه قوبل بالرفض، وتكرر العرض على برشلونة، الذي رفض أيضا لكون الدون الهداف التاريخي لغريمه الملكي كما أن برشلونة يمر بأزمة مالية طاحنة ولا يستطيع دفع الراتب الضخم لرونالدو.

وحسب برنامج "كاروسيل ديبورتيفو" (Carrusel Deportivo) بإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن وكيل رونالدو الخارق مينديز، لديه علاقات تجارية كثيرة مع أتلتيكو، ويُعتقد أنه حاول التوسط لإتمام صفقة انضمام موكله وصديقه رونالدو لنادي العاصمة الإسبانية وبطل الليغا، وكانت المفاوضات صعبة، لأن يوفنتوس كان مترددًا في البداية في التخلي عن رونالدو، كما أن أتلتيكو يدرك أنه سيكافح من أجل دفع راتبه الضخم الذي كان يعاني منه اليوفي.

وذكر البرنامج أن السبب الرئيسي لرفض أتلتيكو، هو الخوف من رد الفعل العنيف لجماهيره، حيث كان الدون حتى انتقاله ليوفنتوس أبرز غريم لهم وكان يقود أكبر منافسيهم على قمة الكرة الإسبانية والمدريدية، كما فضل مدرب أتلتيكو دييغو سيميوني، التركيز على عودة نجمه السابق أنطوان غريزمان، من برشلونة، وهي صفقة لم تتحقق إلا من خلال انضمام شاول نيغيز إلى تشلسي.

وما يؤكد صحة تسريبات الصحافة الإسبانية أن رونالدو لم ينفيها وكذلك وكيله البرتغالي.