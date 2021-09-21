أحرز لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد هدفين قرب النهاية، ليمنح حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم الفوز 2-1 على ملعب خيتافي الذي لعب بـ10 لاعبين في الشوط الثاني اليوم الثلاثاء.

وتصدر أتلتيكو البطولة برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، بينما يتذيل خيتافي الترتيب من دون نقاط.

وتقدم أصحاب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بضربة رأس من ستيفان ميتروفيتش، بعدما سقطت الكرة من يد يان أوبلاك على غير العادة إثر تمريرة عرضية.

وخاض خيتافي الجزء الأخير من المباراة بـ10 لاعبين بعد حصول كارلوس ألينيا على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 74، بعد دعسه ساق البديل ماتيوس كونيا من الخلف.

ملخص الفوز المثير لأتلتيكو مدريد على الجار "خيتافي" في مباراة تألق البيستوليرو "لويس سواريز" #GetafeAtleti 1-2 pic.twitter.com/Dbc9wGnk31 — LaLiga (@LaLigaArab) September 21, 2021

واستفاد الضيوف من النقص العددي في صفوف خيتافي، وحرم ديفيد سوريا حارس أصحاب الأرض أتلتيكو من التعادل عندما تصدى لمحاولتين من أنخيل كوريا وسواريز.

لكن خيتافي لم يصمد كثيرا، حيث أدرك أتلتيكو التعادل عندما سيطر سواريز على تمريرة عرضية من البديل ماريو هرموسو بقدمه اليمنى، قبل أن يسدد باليسرى في الشباك بالدقيقة 78.

وأضاف المهاجم الأوروغوياني هدف الفوز عندما ابتعد عن رقيبه ميتروفيتش، ليحول تمريرة شيمه فرساليكو العرضية بضربة رأس في الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع.