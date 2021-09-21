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كرة قدم

ثنائية سواريز تقود أتلتيكو مدريد للفوز على خيتافي وصدارة الليغا

سواريز شكل خطرا كبيرا على مرمى خيتافي وسجل هدفين (رويترز)
سواريز شكل خطرا كبيرا على مرمى خيتافي وسجل هدفين (رويترز)
21/9/2021-|آخر تحديث: 21/9/202111:55 PM (مكة المكرمة)

أحرز لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد هدفين قرب النهاية، ليمنح حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم الفوز 2-1 على ملعب خيتافي الذي لعب بـ10 لاعبين في الشوط الثاني اليوم الثلاثاء.

وتصدر أتلتيكو البطولة برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، بينما يتذيل خيتافي الترتيب من دون نقاط.

وتقدم أصحاب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بضربة رأس من ستيفان ميتروفيتش، بعدما سقطت الكرة من يد يان أوبلاك على غير العادة إثر تمريرة عرضية.

وخاض خيتافي الجزء الأخير من المباراة بـ10 لاعبين بعد حصول كارلوس ألينيا على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 74، بعد دعسه ساق البديل ماتيوس كونيا من الخلف.

واستفاد الضيوف من النقص العددي في صفوف خيتافي، وحرم ديفيد سوريا حارس أصحاب الأرض أتلتيكو من التعادل عندما تصدى لمحاولتين من أنخيل كوريا وسواريز.

لكن خيتافي لم يصمد كثيرا، حيث أدرك أتلتيكو التعادل عندما سيطر سواريز على تمريرة عرضية من البديل ماريو هرموسو بقدمه اليمنى، قبل أن يسدد باليسرى في الشباك بالدقيقة 78.

وأضاف المهاجم الأوروغوياني هدف الفوز عندما ابتعد عن رقيبه ميتروفيتش، ليحول تمريرة شيمه فرساليكو العرضية بضربة رأس في الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع.

المصدر : رويترز

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