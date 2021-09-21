وجه المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز انتقادات إلى الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني، متهما إياه بالافتقار إلى السمات الشخصية، كما انتقد جوسيب بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة.
ثنائية سواريز تقود أتلتيكو مدريد للفوز على خيتافي وصدارة الليغا
أحرز لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد هدفين قرب النهاية، ليمنح حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم الفوز 2-1 على ملعب خيتافي الذي لعب بـ10 لاعبين في الشوط الثاني اليوم الثلاثاء.
وتصدر أتلتيكو البطولة برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، بينما يتذيل خيتافي الترتيب من دون نقاط.
وتقدم أصحاب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بضربة رأس من ستيفان ميتروفيتش، بعدما سقطت الكرة من يد يان أوبلاك على غير العادة إثر تمريرة عرضية.
أخطاء دفاعية كلّفت أتلتيكو مدريد هدفاً في نهاية الشوط الأول 🇪🇸
#الدوري_الاسباني #LaLiga #beINLiga pic.twitter.com/r6GTcLJYlx
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 21, 2021
وخاض خيتافي الجزء الأخير من المباراة بـ10 لاعبين بعد حصول كارلوس ألينيا على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 74، بعد دعسه ساق البديل ماتيوس كونيا من الخلف.
ملخص الفوز المثير لأتلتيكو مدريد على الجار "خيتافي" في مباراة تألق البيستوليرو "لويس سواريز" #GetafeAtleti 1-2 pic.twitter.com/Dbc9wGnk31
— LaLiga (@LaLigaArab) September 21, 2021
واستفاد الضيوف من النقص العددي في صفوف خيتافي، وحرم ديفيد سوريا حارس أصحاب الأرض أتلتيكو من التعادل عندما تصدى لمحاولتين من أنخيل كوريا وسواريز.
أرقام "البيستوليرو" @LuisSuarez9 🔝🔝🔝#GetafeAtleti 1-2#LaLigaSantander pic.twitter.com/jJw8mK31bM
— LaLiga (@LaLigaArab) September 21, 2021
لكن خيتافي لم يصمد كثيرا، حيث أدرك أتلتيكو التعادل عندما سيطر سواريز على تمريرة عرضية من البديل ماريو هرموسو بقدمه اليمنى، قبل أن يسدد باليسرى في الشباك بالدقيقة 78.
سواريز يعاقب خيتافي ويضمن ثلاث نقاط لأتلتيكو 💪🇪🇸
#الدوري_الاسباني #LaLiga #beINLiga pic.twitter.com/voiYLGV4a7
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 21, 2021
وأضاف المهاجم الأوروغوياني هدف الفوز عندما ابتعد عن رقيبه ميتروفيتش، ليحول تمريرة شيمه فرساليكو العرضية بضربة رأس في الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع.
"غريزمان" في تهديد مرمى "خيتافي" 💥⚽#GetafeAtleti pic.twitter.com/Q9ejI9946Z
— LaLiga (@LaLigaArab) September 21, 2021
براعة "أنخيل كوريا" 🤩⚽#GetafeAtleti pic.twitter.com/PEHpOcXgqT
— LaLiga (@LaLigaArab) September 21, 2021