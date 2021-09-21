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كرة قدم

بينها عدم استبداله من الملعب.. نصائح غوارديولا للتعامل مع ميسي

غوارديولا: عليك أن تقول القليل لليو، احمه على أرض الملعب وأشرك لاعبين يجعلون مهمته أسهل، أنصت جيدا لما يقوله ولا تنسَ ألا تفكر أبدا في إخراجه من الملعب (غيتي)
غوارديولا: عليك أن تقول القليل لليو، احمه على أرض الملعب وأشرك لاعبين يجعلون مهمته أسهل، أنصت جيدا لما يقوله ولا تنسَ ألا تفكر أبدا في إخراجه من الملعب (غيتي)
21/9/2021-|آخر تحديث: 21/9/202104:46 PM (مكة المكرمة)

عاصفة من الانتقادات والتحليلات والتفسيرات، رافقت استبدال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو -مدرب باريس سان جيرمان- لمواطنه ليونيل ميسي من مواجهة الفريق الباريسي ضد ليون في الدوري الفرنسي.

عاصفة من الانتقادات والتحليلات والتفسيرات، رافقت استبدال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو -مدرب باريس سان جيرمان- لمواطنه ليونيل ميسي من مواجهة الفريق الباريسي ضد ليون في الدوري الفرنسي.

وكان واضحا أن ميسي كان غاضبا من قرار مدربه، وظهر ذلك في نظراته وتصرفاته بعد خروجه وانتهاء المباراة.

ولكن في 2012، قدم الإسباني جوسيب غوارديولا -مدرب برشلونة السابق- نصيحة للمدرب السابق لمنتخب الأرجنتيني أليخاندور سابيلا، في طريقة التعاطي مع "البولغا".

ويقول غوارديولا "عليك أن تقول القليل لليو، احمِه على أرض الملعب وأشرك لاعبين يجعلون مهمته أسهل، اصغِ جيدا لما يقوله ولا تنسَ ألا تفكر أبدا في إخراجه من الملعب، وحتى ولو في نهاية المباراة لتحيته من قبل الجماهير".

يذكر أن الفريق الباريسي أكد -اليوم الثلاثاء- غياب قائد منتخب الأرجنتين عن مباراة فريقه ضد ميتز في الدوري الفرنسي، بسبب إصابته بكدمة في ركبته اليسرى.

المصدر : ماركا

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