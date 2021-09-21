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كرة قدم

برشلونة يفلت من الهزيمة بشق الأنفس أمام غرناطة على ملعب كامب نو

رأسية دوارتي تسكن المرمى وسط حسرة ثلاثي برشلونة (رويترز)
رأسية دوارتي تسكن المرمى وسط حسرة ثلاثي برشلونة (رويترز)
20/9/2021-|آخر تحديث: 21/9/202112:49 AM (مكة المكرمة)

أفلت فريق برشلونة من هزيمة محققة على ملعب كامب نو، بعد تسجيله هدف التعادل 1-1 مع ضيفه المتواضع غرناطة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة التي جرت بينهما الاثنين، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي وجود 27 ألف متفرج من 40 ألف مشجع محتمل داخل ملعب كامب نو، نجح دومينجوس دوارتي -غير المراقب- في إسكات هذه الجماهير بعد 85 ثانية فقط، وذلك عندما ارتقى ليحول تمريرة سيرجيو أسكوديرو على القائم البعيد بضربة رأس في المرمى.

ووقف حارس غرناطة والعارضة حائلا دون تسجيل هدف التعادل لبرشلونة الذي اندفع هجوميا، وتزايد اندفاعه مع مرور الوقت وهو متأخر بهدف.

وسدد سيرجيو روبرتو في العارضة تسديدة مباشرة منتصف الشوط الأول، حيث كان برشلونة يسعى للعودة للمباراة.

وأجبر أراوخو حارس الضيوف لويس ماكسيميانو على التصدي لمحاولة خطيرة في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، حيث أرسل لاعبو برشلونة أكثر من 40 تمريرة عرضية داخل منطقة جزاء غرناطة.

وبعد مرور 90 دقيقة متوترة نال فيها الفريقان 10 إنذارات، منها 6 لغرناطة وإنذار لرونالدو كومان مدرب برشلونة، أدرك المدافع رونالد أراوخو هدف تعادل الفريق الكتالوني.

وبهذا التعادل تزداد تكهنات رحيل كومان بعد الهزيمة القاسية 0-3 على ملعب كامب نو أيضا أمام بايرن ميونخ الألماني، في مستهل مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

التعادل رفع رصيد برشلونة إلى 8 نقاط فقط من 4 مباريات، ليحتل المركز السابع، بينما أصبح رصيد غرناطة 3 نقاط محتلا المركز 17.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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