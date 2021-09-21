حاول ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس تبرير غضبه الشديد -الذي التقطته الكاميرات بعد التعادل 1-1 مع ميلان في الدوري الإيطالي لكرة القدم- بأنه شيء فعله كثيرا من قبل، ودعا لاعبيه إلى تحمل مسؤولية محنة النادي.

وبعد التعادل في مباراة أول أمس الأحد، يحتل يوفنتوس المركز 18 في الترتيب بعد فشله في الفوز بأي من مبارياته الأربع الأولى في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وهو شيء لم يفعله يوفنتوس منذ موسم 1961-1962.

وذهبت بعض التقارير الصحفية إلى أن رحيل هداف الفريق كريستيانو رونالدو المفاجئ إلى مانشستر يونايتد أثّر سلبيا على القوة الهجومية للفريق، خاصة أن أهدافه كانت تجلب الانتصارات وتعوض سوء الأداء في كثير من المباريات، ومن المؤكد أن الفريق سيظل يتخبط حتى يجد خليفة النجم البرتغالي في حسم المباريات في الأوقات الصعبة.

وأظهرت لقطات فيديو أليغري وهو يركض سريعا باتجاه النفق، وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن المدرب صب غضبه على لاعبيه في غرفة الملابس، وخاصة البدلاء الذين استخدمهم أمام ميلان.

وقال أليغري -في مؤتمر صحفي قبل مواجهة سبيتسيا غدا الأربعاء- إنه "من الطبيعي أن أعاني من نوبة غضب بعد المباراة. أولئك الذين يجلسون على مقاعد البدلاء يجب أن يكونوا حاسمين عندما يشاركون. لا يمكننا المجازفة باللعب بـ10 لاعبين".

وأضاف "إنه شعور بالاحترام لمن هم على مقاعد البدلاء، وكيف يجب أن يتحملوا المسؤولية. يجب أن نكون مستعدين. عندما كنت أصغر سنا، أخبروني دائما أن ما يهم هو ما يحدث على أرض الملعب".

وتولى أليغري المسؤولية للمرة الثانية قبل بداية الموسم الحالي، حيث يتطلع إلى تحسين المركز الرابع المخيب للآمال الذي حققه يوفنتوس الموسم الماضي بعد فوزه بالدوري 9 مرات على التوالي.

وقال أليغري "إذا كنت مخطئا من الناحية الفنية في كرة القدم فسوف ندفع الثمن على المدى الطويل. بعد أن أدرك ميلان التعادل، كان من الممكن أن نخسر وكنا محظوظين بما يكفي لعدم الخسارة، ولهذا السبب يجب أن نستغل أفضل لحظاتنا في المباراة بصورة أفضل".

وأضاف "سبيتسيا فريق انتصر في البندقية (ضد فنيتسيا أول أمس يوم الأحد) من خلال صناعة العديد من الفرص واللعب بدون خوف واللعب في ملعبهم ليس بالأمر السهل. يجب أن نكون مثلهم ذهنيا وبدنيا ومن ثم ستظهر جودتنا".

وأكد أليغري أن جناح منتخب إيطاليا فيدريكو كييزا سيعود للتشكيلة وكذلك المدافع ماتيس دي ليخت بعد إصابة جيورجيو كيليني.