يقبع في منطقة الهبوط.. رحل رونالدو فانهار يوفنتوس

عندما علم ماسيميليانو أليغري -مدرب يوفنتوس الإيطالي- برغبة المهاجم المخضرم كريستيانو رونالدو في الرحيل عن ناديه في الشهر الماضي، قال "الحياة تستمر".

لكن حال الفريق الآن ينتقل من سيئ إلى أسوأ بعد خوضه 4 جولات في موسم الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد انتقال النجم البرتغالي.

وانقسم رد الفعل في تورينو إزاء رحيل رونالدو إلى مانشستر يونايتد، فريقه السابق.

ورغم أنه كان على رأس قائمة هدافي النادي في المواسم التي أمضاها بين صفوفه، فإن كثيرين لم يسعدهم وجوده في التشكيلة بالنظر لما كلفه من أموال تتمثل في راتبه الكبير، ومطالبه الخاصة بأن يكون دوما الشخص الأهم على أرض الملعب.

لكن وبعد 4 مباريات في غياب رونالدو، يقبع أنجح أندية الدوري الإيطالي في منطقة الهبوط من دون أن يعرف طعم الفوز خلال موسم الدوري الحالي حتى الآن.

وتعادل يوفنتوس 1-1 مع ميلان أمس الأحد ليفشل الفريق في تحقيق أي فوز في أول 4 جولات من الموسم للمرة الأولى منذ موسم 1961-1962.

وقالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" إن النادي وصل إلى "الحضيض"، في حين وصفت صحيفة "توتوسبورت" -الصادرة في تورينو- الوضع في النادي بأنه "أزمة".

تألق ديبالا لم ينقذ يوفنتوس من التعثر (رويترز)

مشكلة معنوية

وشعر جمهور يوفنتوس بالقلق بعد أول 3 مباريات لفريقهم هذا الموسم، بسبب عدم قيام لاعبي الفريق بهجمات قوية على مرمى الخصوم.

وخسر يوفنتوس 1-0 في مباراته الأولى على أرضه في مواجهة الوافد الجديد إمبولي، من دون أن يهدد مرمى المنافس على الإطلاق تقريبا.

وبعد ذلك خسر الفريق أمام نابولي، لكن فريق المدرب أليغري يبدو أنه حقق انتفاضة في مواجهة ميلان أمس الأحد عندما بدأ المباراة بقوة وأحرز هدف السبق بعد مرور 4 دقائق بعد هجمة مرتدة متقنة.

وحافظ يوفنتوس على تقدمه وتفوقه تماما في الشوط الأول، وبدا قريبا من مستواه المعهود بفضل تألق باولو ديبالا في قيادة خط الهجوم.

لكن الأداء والتألق تراجع في الشوط الثاني، إذ بدأ يوفنتوس يفقد الكرة كثيرا وفشل في الحفاظ على نظافة شباكه بعد أن أحرز أنتي ريبيتش هدف التعادل لميلان، الذي سنحت له أكثر من فرصة للفوز بعد ذلك رغم وجود المدافعين الكبيرين جيورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي.

وقال دانيلو مدافع يوفنتوس بعد المباراة "المشكلة -في رأيي- نفسية أكثر من كونها تتعلق باللياقة البدنية".

وتابع "في هذه اللحظات، لا نستطيع الضغط أو التحرك دفاعيا في وحدة متكاملة. ولا نمرر الكرة بسرعة بما يكفي، وهذا -بالتأكيد- جانب نحتاج إلى تحقيق التحسن فيه".

وأضاف دانيلو "علينا التركيز فقط على مهمتنا وتقدمنا، وليس على ما تقوم به الفرق الأخرى. ولو استطعنا اللعب بمستوانا المعهود، فسيكون بوسعنا التقدم في قائمة ترتيب الفرق".

لكن استعادة لقب الدوري ستكون بالتأكيد مهمة صعبة للغاية.