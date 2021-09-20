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كرة قدم

هل فعلا دل رونالدو دي خيا على جهة ركلة الجزاء في مواجهة وستهام ومان يونايتد؟

لقطة مفبركة لركلة جزاء وستهام ضد مانشستر يونايتد (مواقع التواصل)
لقطة مفبركة لركلة جزاء وستهام ضد مانشستر يونايتد (مواقع التواصل)
20/9/2021-|آخر تحديث: 20/9/202101:53 PM (مكة المكرمة)

في آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع في مواجهة وستهام وضيفه مانشستر يونايتد، منح الحكم أصحاب الأرض ركلة جزاء تصدى لها الإسباني ديفيد دي خيا حارس "المانيو" ببراعة.

وتصدي الدولي الإسباني لركلة الجزاء منح مان يونايتد الفوز 2-1 والنقاط الثلاث، والبقاء بين فرق صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتشرت صورة لرونالدو، وهو يدل الحارس دي خيا على الجهة التي يجب أن يتجه إليها ليصد ركلة لاعب وستهام مارك نوبل، في الدقيقة الـ 95.

وبالتدقيق والعودة إلى الفيديو الأصلي، تبين أن الصورة مفبركة وتم التعديل عليها وكأن رونالدو يشير بيده إلى دي خيا للجهة التي يجب أن يقفز إليها.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة سند

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