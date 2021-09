هل فعلا دل رونالدو دي خيا على جهة ركلة الجزاء في مواجهة وستهام ومان يونايتد؟

في آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع في مواجهة وستهام وضيفه مانشستر يونايتد، منح الحكم أصحاب الأرض ركلة جزاء تصدى لها الإسباني ديفيد دي خيا حارس "المانيو" ببراعة.

وتصدي الدولي الإسباني لركلة الجزاء منح مان يونايتد الفوز 2-1 والنقاط الثلاث، والبقاء بين فرق صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتشرت صورة لرونالدو، وهو يدل الحارس دي خيا على الجهة التي يجب أن يتجه إليها ليصد ركلة لاعب وستهام مارك نوبل، في الدقيقة الـ 95.

Nice edit, but you are not honest. pic.twitter.com/jAVukNtZaI

— Harrison muthii (@muthii_mufc) September 19, 2021