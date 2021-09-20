لا توجد كلمات لوصفه.. مدرب تشلسي يتغزل في كانتي البارع

قال الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشلسي الإنجليزي، إنه لا يمكنه أن يصدق براعة الفرنسي نغولو كانتي وذلك بعدما قاد هذا اللاعب الفرنسي الفريق للفوز بثلاثية نظيفة على توتنهام أمس الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أي ميديا" (B.I.MEDIA) أن توخيل كان غير راض عما شاهده بالشوط الأول، لذلك دفع بالنجم كانتي مع بداية الشوط الثاني وحقق نجاحا فوريا بتسجيل الفريق هدفين في أول 12 دقيقة من الشوط الثاني.

وسجل كانتي الهدف الثاني، بعد الهدف الافتتاحي لتايجور سيلفا، وأضاف أنطونيو روديغر الثالث في الوقت بدل الضائع.

وقال توخيل "أفضل لاعب، إذا كان لديك نغولو فأنت لديك شيء يبحث عنه الجميع. كل ما تحتاجه وسط الملعب، لديك معدل عمل، كثافة، قطع الكرات، لعب جمالي، مراوغات، دفع لمنتصف الملعب، وحتى تسجيل هدف".

وأضاف "أرى هذا كل يوم في التدريبات، ويصعب (تصوير) مدى براعته وإجادته، فهو شخص فريد من نوعه، لا توجد كلمات أكثر من جانبي. نغولو هو نغولو، إنه رائع".

ولعب توتنهام، الذي كان في حداد لوفاة الهداف التاريخي جيمي غريفز، بطاقة كبيرة في الشوط الأول، ولم يكن توخيل راضيا عما رأه من فريقه.

وقال توخيل "لم نغير طريقة اللعب، ولكن ربما كانت هذه هي النقطة، ظهر أننا غيرنا طريقتنا، لعبنا بنفس الطريقة ولكن بإيمان أكثر، بالمزيد من الطاقة، الجودة، وبشراسة أكثر".

ويبتعد توتنهام بوضعه الحالي مئات الأميال عن الفريق الذي كان فيه غريفز، غزير الأهداف في الستينيات، كما أنه يبتعد أيضا عن الفريق الذي وصل نهائي دوري أبطال أوروبا قبل عامين.

وبعد الفوز بأول 3 مباريات في الدوري تحت قيادة المدرب الجديد نونو إسبيريتو سانتو، تغير الحال وتعرض لهزيمته الثانية على التوالي بالدوري.

وقدم توتنهام أداء رائعا في الشوط الأول، ولكنه لم يتمكن من السير على نفس المنوال في الشوط الثاني، ولم يتمكن من التعافي بعد الهدف الأول الذي تلقاه في الدقيقة 49.

وقال سانتو "أعتقد أن ما غير المباراة هو الضربة الثابتة، بعدها أصبحت الأمور صعبة للغاية للعودة" في المباراة.

وأضاف مدرب توتنهام "بعد الهدف الذي تلقيناه، بدأنا نطارد النتيجة، وبراعة اللاعبين الذين يملكهم تشلسي سببت لنا مشاكل، وهذا هو السبب الرئيسي".

وختم "يجب أن نجد حلولا. منذ البداية كان هذا هو تركيزنا: أن تجد حلولا يمكنها أن تساعد اللاعبين على تقديم أداء جيد، ولكي نجد الشراكة، بدأنا بطريقة واحدة مع بداية الموسم لأن هؤلاء اللاعبين هم المتاحون للبناء عليهم".