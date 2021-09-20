أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن الانتهاء من فرش عشب أرضية ملعب لوسيل، أكبر الملاعب الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في قطر العام المقبل، الذي يتسع لـ80 ألف مشجع وسوف يستضيف نهائي البطولة.

وفي مقطع فيديو بثه الموقع الإلكتروني للجنة المنظمة للمونديال، تم إعلان أن العمل اكتمل إلى الآن في 5 من ملاعب المونديال، وهي ملعب خليفة الدولي بعد تجديده، وملعب الجنوب، وملعب المدينة التعليمية، وملعب أحمد بن علي، وملعب البيت.





ومن المقرر الإعلان عن جاهزية سادس الملاعب وهو ملعب الثمامة، خلال استضافته نهائي كأس الأمير يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويستضيف ملعب راس أبو عبود أولى مبارياته خلال بطولة كأس العرب قطر 2021، التي ستشهد مشاركة 16 منتخبا خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول، وتقام منافساتها على 6 من ملاعب المونديال، وهي جميع ملاعب كأس العالم باستثناء ملعب لوسيل وملعب خليفة الدولي.

ومن المقرر أن يشهد عام 2022 أولى المباريات على أرضية ملعب لوسيل الذي سوف يستضيف 10 مباريات في المونديال المرتقب من بينها المباراة النهائية في 18 ديسمبر/كانون الأول.

واستوحي تصميم الملعب، الذي أبدعته شركة "فوستر آند بارتنرز"، من تداخل الضوء والظل الذي يميّز وهج الفنار أو الفانوس، كما يعكس هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام وغيرها من الأواني التي ميّزت العصر الذهبي للفنون والحرف اليدوية في أرجاء العالم العربي والإسلامي.

يشار إلى أن قطر ستشهد النسخة الأكثر تقاربا في المسافات في العصر الحديث لبطولة كأس العالم، حيث تقع جميع الملاعب على مقربة من بعضها بعضا، حيث لا تتجاوز أطول مسافة بين الاستادات 75 كيلومترا، مما يعني أن المشجعين واللاعبين سيسافرون عبر مطار واحد، وبإمكانهم البقاء في مقر الإقامة نفسه طوال منافسات البطولة، ولن تكون هناك حاجة لرحلات طيران داخلية، أو تبديل مرافق التدريب، كما كان الحال في البطولات السابقة.