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ستجرى في البصرة.. تأجيل بطولة "خليجي 25" مرة أخرى

بطولة "خليجي 25" تأجلت أكثر من مرة في السنوات الماضية (مواقع التواصل)
بطولة "خليجي 25" تأجلت أكثر من مرة في السنوات الماضية (مواقع التواصل)
20/9/2021-|آخر تحديث: 20/9/202104:30 PM (مكة المكرمة)

أعلن المكتب التنفيذي لاتحادات دول الخليج العربية تأجيل بطولة "خليجي 25″، التي كان من المقرر أن تستضيفها مدينة البصرة العراقية، إلى 2023.

وقال وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال إن المكتب التنفيذي لاتحادات كرة القدم الخليجية اجتمع اليوم الاثنين -عبر دائرة تلفزيونية مغلقة- وقرر تأجيل بطولة "خليجي 25" إلى يناير/كانون الثاني 2023، مع احتفاظ العراق والبصرة تحديدا بأحقية تنظيم البطولة بصورة طبيعية، كما تم إقرارها سابقا.

وأضاف أن الاجتماع حدد 30 يونيو/حزيران 2022، موعدا نهائيا لاستكمال جميع متطلبات البطولة، على أن تتواصل لجان التفتيش الهندسية مع العراق في هذا الشأن، مبينا أن العراق أوفى بجميع المتطلبات وسيكسب المزيد من الوقت لتهيئتها.

وهذه المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق البطولة الخليجية، بعد استضافة العاصمة بغداد النسخة الخامسة عام 1979، وتوج منتخب "أسود الرافدين" بلقبها آنذاك.

وتأجلت بطولة "خليجي 25" في مدينة البصرة أكثر من مرة في السنوات الماضية نتيجة التوترات الأمنية وعدم استقرار المدن العراقية، وبسبب الاحتجاجات الشعبية، ولسوء الخدمات.

يذكر أن النسخة الماضية من البطولة "خليجي 24" أقيمت في قطر عام 2019، وتوّج منتخب البحرين بلقبها على حساب نظيره السعودي، إثر فوزه 2-صفر في المباراة النهائية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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