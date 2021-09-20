ريبيتش يهدي ميلان التعادل ويحرم يوفنتوس من فوزه الأول في الدوري الإيطالي

هز الكرواتي أنتي ريبيتش الشباك بضربة رأس قرب النهاية، ليمنح ميلان التعادل 1-1 مع مضيفه يوفنتوس اليوم الأحد، ويواصل فريق المدرب ماسيميليانو أليغري بحثه عن فوزه الأول في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم.

وسجل ألفارو موراتا للمباراة الثالثة على التوالي بجميع المسابقات ليفتتح التسجيل ليوفنتوس بعد 4 دقائق.

وحافظ صاحب الأرض على تماسكه أمام ميلان الذي ابتلي بالإصابات وغاب عنه المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.

وكاد باولو ديبالا أن يعزز تقدم يوفنتوس الذي أهدر العديد من الفرص.

ودفع يوفنتوس الثمن غاليا عندما قفز ريبيتش أعلى من الجميع ليدرك التعادل من ركلة ركنية في الدقيقة 76.

وأنقذ فويتشيخ شتينسني حارس مرمى يوفنتوس فريقه من الخسارة بعدما أبعد محاولة البديل بيير كالولو.

وتقدم ميلان إلى المركز الثاني بـ10 نقاط متساويا مع جاره إنتر المتصدر.

وما زال يوفنتوس، الأكثر تتويجا بلقب الدوري، بدون فوز في 4 مباريات ويحتل المركز 18 بنقطتين.