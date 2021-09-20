رونالدو متألق وميسي مرتبك في بداية هذا الموسم

رغم أن الموسم الحالي لا يزال في بداياته، فإن المؤشرات تقول إن الأيام الأولى منه تمر بصعوبة على الأرجنتيني ليونيل ميسي وبسهولة على البرتغالي كريستيانو رونالدو.

فالنجمان تركا فريقيهما السابقين هذا الموسم، إذ غادر ميسي إلى سان جيرمان بعد أكثر من عقدين من الزمان مع برشلونة، في حين عاد رونالدو إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد بعد 13 عاما قضاها في ريال مدريد ويوفنتوس.

وبما أن اللاعبين لا يزالان حديث عالم "الساحرة المستديرة" ويشغلان الناس، لا بد من إجراء مقارنة أولية بين اللاعبين:

رونالدو:

سجل 4 أهداف في 3 مباريات.

ميسي: