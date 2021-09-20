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كرة قدم

رونالدو متألق وميسي مرتبك في بداية هذا الموسم

رونالدو (يسار) سجل 4 أهداف في 3 مباريات بينما لا يزال ميسي يبحث عن هدفه الأول (مواقع التواصل)
رونالدو (يسار) سجل 4 أهداف في 3 مباريات بينما لا يزال ميسي يبحث عن هدفه الأول (مواقع التواصل)
20/9/2021

رغم أن الموسم الحالي لا يزال في بداياته، فإن المؤشرات تقول إن الأيام الأولى منه تمر بصعوبة على الأرجنتيني ليونيل ميسي وبسهولة على البرتغالي كريستيانو رونالدو.

فالنجمان تركا فريقيهما السابقين هذا الموسم، إذ غادر ميسي إلى سان جيرمان بعد أكثر من عقدين من الزمان مع برشلونة، في حين عاد رونالدو إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد بعد 13 عاما قضاها في ريال مدريد ويوفنتوس.

وبما أن اللاعبين لا يزالان حديث عالم "الساحرة المستديرة" ويشغلان الناس، لا بد من إجراء مقارنة أولية بين اللاعبين:

رونالدو:

  • سجل 4 أهداف في 3 مباريات.

ميسي:

  • لم يسجل أي هدف في 3 مباريات، ونال بطاقة صفراء.
المصدر : مواقع إلكترونية

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