بنزيمة يتطلع لتكرار إنجاز بوشكاش أسطورة ريال مدريد

لا جدال في أن اللاعب المجري الراحل فيرينك بوشكاش هو أسطورة في ريال مدريد وكرة القدم الإسبانية عامة، خاصة إذا علمنا أنه نال جوائزه الأربع كهداف للدوري عندما كان عمره أكثر من 30 عاما، ويتطلع كريم بنزيمة الآن إلى تكرار هذا الإنجاز، من خلال إنهاء السنوات الأخيرة من مسيرته بلقب هداف الليغا.

ووصل هذا النجم المجري إلى ريال مدريد وهو يبلغ من العمر 31 عاما وبلياقة بدنية سيئة.

وظفر بوشكاش بلقب هداف "الليغا" في سن 33 و34 و36 و37 عامًا، وهو إنجاز مذهل للأسطورة المجرية.

Valencia 1-2 Real Madrid highlights.

Real Madrid scored twice in the last four minutes. Vinicius Jr ⚽ Karim Benzema ⚽

La Liga top scorers:

Karim Benzema: 6 goals 5 assists

Vinicius Jr: 5 goals 1 assist pic.twitter.com/p3FwGZUQoF

