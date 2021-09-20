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كرة قدم

بنزيمة يتطلع لتكرار إنجاز بوشكاش أسطورة ريال مدريد

بنزيمة يتصدر قائمة هدافي الليغا هذا الموسم بـ 6 أهداف (غيتي)
بنزيمة يتصدر قائمة هدافي الليغا هذا الموسم بـ 6 أهداف (غيتي)
20/9/2021

لا جدال في أن اللاعب المجري الراحل فيرينك بوشكاش هو أسطورة في ريال مدريد وكرة القدم الإسبانية عامة، خاصة إذا علمنا أنه نال جوائزه الأربع كهداف للدوري عندما كان عمره أكثر من 30 عاما، ويتطلع كريم بنزيمة الآن إلى تكرار هذا الإنجاز، من خلال إنهاء السنوات الأخيرة من مسيرته بلقب هداف الليغا.

ووصل هذا النجم المجري إلى ريال مدريد وهو يبلغ من العمر 31 عاما وبلياقة بدنية سيئة.

وظفر بوشكاش بلقب هداف "الليغا" في سن 33 و34 و36 و37 عامًا، وهو إنجاز مذهل للأسطورة المجرية.

والآن فتح رحيل النجم الأرجنتيني ليو ميسي، الحائز على 8 مرات بجائزة "بيتشيتشي" الطريق أمام بنزيمة للانقضاض على الجائزة.

وجاء الدولي الفرنسي بالمركز الثالث في قائمة الهدافين موسم 2018-2019، وبالمركز الثاني الموسمين الماضيين.

ويطمح مهاجم "الميرينغي" الآن للفوز بالجائزة وهو في سن 34 من عمره، ليدخل التاريخ إلى جانب بوشكاش.

ويمكن أن يكتب الأورغوياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، سطرا في كتاب التاريخ، بفوزه بالـ "بيتشيتشي" في سن 35، لكن حتى الآن ليس لديه سوى هدف واحد، في حين يتصدر بنزيمة القائمة بـ 6 أهداف.

المصدر : ماركا

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