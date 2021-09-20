ككل موسم يتفوق كريم بنزيمة على نفسه ويثبت مرة أخرى أنه أحد أفضل المهاجمين في العالم، وبفضل مساهمته في الأهداف -صناعة وتسجيلا- سمح المهاجم الفرنسي لريال مدريد بالبقاء في المنافسة على الألقاب.
بنزيمة يقود انتفاضة ريال مدريد أمام فالنسيا ويقفز لصدارة الدوري الإسباني
سجل كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور هدفين قرب النهاية لينتفض ريال مدريد ويحول تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2-1 في ضيافة فالنسيا ويقفز لصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.
وتقدم هوغو بورو بهدف لفالنسيا في الدقيقة 66 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وبدا أن صاحب الأرض سينتزع قمة الدوري.
إبن نادي ريال مدريد هوغو دورو يفتتح التسجيل لصالح فالنسيا 🔥#الدوري_الإسباني #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/ixbgMaJPcg
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2021
لكن فينيسيوس أدرك التعادل قبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي بعدما تلقى تمريرة من بنزيمة وسدد كرة أبدلت اتجاهها.
ورد فينيسيوس الهدية إلى زميله المخضرم وقائد الفريق بنزيمة، وأرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها المهاجم الفرنسي إلى هدف في الدقيقة 88.
كريم "الملكي" يقلب الطاولة على فالنسيا 💪🔥#الدوري_الإسباني #فالنسيا_ريال_مدريد #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/JEXR47vXv5
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2021
وأصبح رصيد ريال مدريد 13 نقطة من 5 مباريات، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد حامل اللقب، و3 نقاط عن فالنسيا ثالث الترتيب.