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كرة قدم

بنزيمة يقود انتفاضة ريال مدريد أمام فالنسيا ويقفز لصدارة الدوري الإسباني

بنزيمة يقفز فوق الجميع ويسجل هدف الفوز القاتل لريال مدريد (غيتي)
بنزيمة يقفز فوق الجميع ويسجل هدف الفوز القاتل لريال مدريد (غيتي)
19/9/2021-|آخر تحديث: 20/9/202112:32 AM (مكة المكرمة)

سجل كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور هدفين قرب النهاية لينتفض ريال مدريد ويحول تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2-1 في ضيافة فالنسيا ويقفز لصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم هوغو بورو بهدف لفالنسيا في الدقيقة 66 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وبدا أن صاحب الأرض سينتزع قمة الدوري.

لكن فينيسيوس أدرك التعادل قبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي بعدما تلقى تمريرة من بنزيمة وسدد كرة أبدلت اتجاهها.

ورد فينيسيوس الهدية إلى زميله المخضرم وقائد الفريق بنزيمة، وأرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها المهاجم الفرنسي إلى هدف في الدقيقة 88.

وأصبح رصيد ريال مدريد 13 نقطة من 5 مباريات، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد حامل اللقب، و3 نقاط عن فالنسيا ثالث الترتيب.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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