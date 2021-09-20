سجل كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور هدفين قرب النهاية لينتفض ريال مدريد ويحول تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2-1 في ضيافة فالنسيا ويقفز لصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم هوغو بورو بهدف لفالنسيا في الدقيقة 66 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وبدا أن صاحب الأرض سينتزع قمة الدوري.

لكن فينيسيوس أدرك التعادل قبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي بعدما تلقى تمريرة من بنزيمة وسدد كرة أبدلت اتجاهها.

ورد فينيسيوس الهدية إلى زميله المخضرم وقائد الفريق بنزيمة، وأرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها المهاجم الفرنسي إلى هدف في الدقيقة 88.

وأصبح رصيد ريال مدريد 13 نقطة من 5 مباريات، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد حامل اللقب، و3 نقاط عن فالنسيا ثالث الترتيب.