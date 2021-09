عوّض المنتخب التركي لكرة القدم لمبتوري الأطراف فشل نظيره للأصحاء في المحافل الدولية، وتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الثانية على التوالي، بعد اكتساحه نظيره الإسباني في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في بولندا.

وحافظ المنتخب التركي على لقب النسخة السابقة، التي أقيمت في مدينة إسطنبول عام 2017، وفاز بجدارة على إسبانيا 6-صفر أمس الأحد، بعد مباراة حفلت بالأهداف واللمسات الفنية المهارية.

Let's watch the highlights from the final of the European Championship. 🏆 Turkey won 6:0 against Spain. 👏👏👏 #AmpEuro2021 pic.twitter.com/gleUaNvMSv

وهنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المنتخب التركي، قائلا -في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر- "أهنئ فريق كرة القدم الوطني لمبتوري الأطراف، الذي كتب قصة نجاح رائعة بفوزه ببطولة كرة القدم الأوروبية للمبتورين للمرة الثانية على التوالي، تركيا فخورة بكم".

وشارك وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في تهنئة المنتخب، إذ نشر مقطع فيديو على حسابه بموقع تويتر وهو يتحدث إلى المنتخب عبر الهاتف ويهنئهم بتحقق اللقب.

واحتفت وزارة الشباب والرياضة التركية -على حسابها الرسمي بموقع تويتر- بتحقيق اللقب الذي وصفته بالنجاح التاريخي لتركيا، كما هنأت وزارة الخارجية التركية المنتخب بتحقيق البطولة الأوروبية بالتزامن مع يوم المحاربين القدامى.

وشاركت وزارة الشباب والرياضة صورا من المباراة النهائية معلقة عليها "بطلنا بطل! أصبح فريقنا الوطني لكرة القدم للمبتورين بطل أوروبا للمرة الثانية على التوالي بفوزه على إسبانيا في مباراة رائعة، وحقق نجاحًا تاريخيًّا"، مضيفة "كم نحن فخورون بك".

من ناحيته، هنأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) المنتخب التركي باللقب، قائلا في منشور -شاركه على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك اليوم الاثنين- "مبروك تركيا، أبطال بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم للمبتورين 2021".

🔝 6-0 winners against Spain in the final. @AmpFutbolPolska @EuroAmp #AmpEURO2021 pic.twitter.com/AnegaKPYkn

Spain🇪🇸 beat Poland🇵🇱 and in the final will face Turkey🇹🇷, which defeated Russia🇷🇺 #AmpEURO2021 🏆 pic.twitter.com/R2ndVWoYjB

In the semifinals, we saw two thrilling games 🚀🚀

🚀🚀 Do you ever see a free kick, like this one? 😱👀

🔥🔥 This how Adrián Castro gives Spain promotion to the final during European Amputee Football Championship in #Kraków!

Congratulations! 🔝🔝#AmpEURO2021 🏆 pic.twitter.com/yG2aRN8c1M

— EAFF (@EuroAmp) September 18, 2021