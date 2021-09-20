عوّض المنتخب التركي لكرة القدم لمبتوري الأطراف فشل نظيره للأصحاء في المحافل الدولية، وتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الثانية على التوالي، بعد اكتساحه نظيره الإسباني في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في بولندا.

وحافظ المنتخب التركي على لقب النسخة السابقة، التي أقيمت في مدينة إسطنبول عام 2017، وفاز بجدارة على إسبانيا 6-صفر أمس الأحد، بعد مباراة حفلت بالأهداف واللمسات الفنية المهارية.

Let's watch the highlights from the final of the European Championship. 🏆

Turkey won 6:0 against Spain. 👏👏👏#AmpEuro2021 pic.twitter.com/gleUaNvMSv — EAFF (@EuroAmp) September 20, 2021

وهنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المنتخب التركي، قائلا -في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر- "أهنئ فريق كرة القدم الوطني لمبتوري الأطراف، الذي كتب قصة نجاح رائعة بفوزه ببطولة كرة القدم الأوروبية للمبتورين للمرة الثانية على التوالي، تركيا فخورة بكم".

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikâyesi yazan Ampute Futbol Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar… 🇹🇷 https://t.co/bZkojE5ccG — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 19, 2021

وشارك وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في تهنئة المنتخب، إذ نشر مقطع فيديو على حسابه بموقع تويتر وهو يتحدث إلى المنتخب عبر الهاتف ويهنئهم بتحقق اللقب.

Göğsünüzdeki ay yıldızlı armayla, kocaman yüreklerinizle gururumuzsunuz #BizimÇocuklar 🇹🇷 🏆 ⚽ 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımımızı ve yönetimini tebrik ediyorum pic.twitter.com/Z1q1MiewRt — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 19, 2021

واحتفت وزارة الشباب والرياضة التركية -على حسابها الرسمي بموقع تويتر- بتحقيق اللقب الذي وصفته بالنجاح التاريخي لتركيا، كما هنأت وزارة الخارجية التركية المنتخب بتحقيق البطولة الأوروبية بالتزامن مع يوم المحاربين القدامى.

Avrupa şampiyonuyuz! Sizinle gurur duyuyoruz!🇹🇷 pic.twitter.com/4fidsL1NGT — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) September 19, 2021

وشاركت وزارة الشباب والرياضة صورا من المباراة النهائية معلقة عليها "بطلنا بطل! أصبح فريقنا الوطني لكرة القدم للمبتورين بطل أوروبا للمرة الثانية على التوالي بفوزه على إسبانيا في مباراة رائعة، وحقق نجاحًا تاريخيًّا"، مضيفة "كم نحن فخورون بك".

Şampiyonuz şampiyonnn! 🇹🇷 Ampute Futbol Milli Takımımız, Polonya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya’yı muhteşem bir oyunla 6-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu ve tarihi bir başarıya imza attı. 🏆 Sizlerle ne kadar gurur duysak az! 👏 pic.twitter.com/HaXlwh38Ko — Gençlik ve Spor Bakanlığı🇹🇷 (@gencliksporbak) September 19, 2021

من ناحيته، هنأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) المنتخب التركي باللقب، قائلا في منشور -شاركه على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك اليوم الاثنين- "مبروك تركيا، أبطال بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم للمبتورين 2021".

In the semifinals, we saw two thrilling games 🚀🚀 Spain🇪🇸 beat Poland🇵🇱 and in the final will face Turkey🇹🇷, which defeated Russia🇷🇺#AmpEURO2021🏆 pic.twitter.com/R2ndVWoYjB — EAFF (@EuroAmp) September 19, 2021