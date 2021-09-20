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كرة قدم

المنتخب التركي لمبتوري الأطراف يكتسح إسبانيا ويفوز ببطولة أوروبا لكرة القدم

المدافع التركي يلعب الكرة برأسه في المباراة النهائية أمام إسبانيا (مواقع التواصل)
المدافع التركي يلعب الكرة برأسه في المباراة النهائية أمام إسبانيا (مواقع التواصل)
20/9/2021

عوّض المنتخب التركي لكرة القدم لمبتوري الأطراف فشل نظيره للأصحاء في المحافل الدولية، وتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الثانية على التوالي، بعد اكتساحه نظيره الإسباني في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في بولندا.

وحافظ المنتخب التركي على لقب النسخة السابقة، التي أقيمت في مدينة إسطنبول عام 2017، وفاز بجدارة على إسبانيا 6-صفر أمس الأحد، بعد مباراة حفلت بالأهداف واللمسات الفنية المهارية.

وهنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المنتخب التركي، قائلا -في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر- "أهنئ فريق كرة القدم الوطني لمبتوري الأطراف، الذي كتب قصة نجاح رائعة بفوزه ببطولة كرة القدم الأوروبية للمبتورين للمرة الثانية على التوالي، تركيا فخورة بكم".

وشارك وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في تهنئة المنتخب، إذ نشر مقطع فيديو على حسابه بموقع تويتر وهو يتحدث إلى المنتخب عبر الهاتف ويهنئهم بتحقق اللقب.

واحتفت وزارة الشباب والرياضة التركية -على حسابها الرسمي بموقع تويتر- بتحقيق اللقب الذي وصفته بالنجاح التاريخي لتركيا، كما هنأت وزارة الخارجية التركية المنتخب بتحقيق البطولة الأوروبية بالتزامن مع يوم المحاربين القدامى.

وشاركت وزارة الشباب والرياضة صورا من المباراة النهائية معلقة عليها "بطلنا بطل! أصبح فريقنا الوطني لكرة القدم للمبتورين بطل أوروبا للمرة الثانية على التوالي بفوزه على إسبانيا في مباراة رائعة، وحقق نجاحًا تاريخيًّا"، مضيفة "كم نحن فخورون بك".

من ناحيته، هنأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) المنتخب التركي باللقب، قائلا في منشور -شاركه على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك اليوم الاثنين- "مبروك تركيا، أبطال بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم للمبتورين 2021".

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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