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كرة قدم

أسوأ فريق في العالم لم يفز منذ أكثر من أربع سنوات

رغم الهزائم فإن أسوأ فريق في العالم لا يفارقه الأمل في المستقبل (مواقع التواصل)
رغم الهزائم فإن أسوأ فريق في العالم لا يفارقه الأمل في المستقبل (مواقع التواصل)
20/9/2021

دخل فريق أتلتيكو موجي البرازيلي -الملقب بأسوأ فريق في العالم- تاريخ كرة القدم من الباب الضيق، بتسجيله رقما قياسيا سلبيا بعدم تحقيق أي فوز منذ أكثر من 4 سنوات، منها 25 هزيمة متتالية.

ونال فريق أتلتيكو موجي -الذي تأسس عام 2004- 42 هزيمة في 44 مباراة وتعادل في اثنتين، لكنه لم يهبط للدرجة الأدنى لأنه ببساطة يلعب في دوري الدرجة الرابعة الأخيرة في كامبيوناتو باوليستا في ساو باولو بالبرازيل.

وتلقت شباك الفريق 155 هدفا مقابل تسجيل 18 هدفا فقط، وكانت آخر مباراة خسرها يوم الأربعاء الماضي أمام مانتيكويرا بنتيجة 2-4 على أرضه في الجولة السابعة من المجموعة الخامسة، وهي الهزيمة الـ25 على التوالي.

وكان آخر انتصار للفريق في 17 يونيو/حزيران 2017، أي أنه لم يفز منذ 4 سنوات و3 أشهر، أي نحو 50 شهرا.

ورغم وصفه بأنه أسوأ فريق في العالم، فإن الصحافة البرازيلية تشيد بالتزام لاعبيه في التدريبات بشكل يومي، على الرغم من أن بعضهم يأتي من مسافات بعيدة ويركب قطارا مزدحما ليصل إلى الملعب، كما أن بعضهم يحضر التدريب دون طعام لأنهم يعانون من الفقر الشديد.

ورغم كل ذلك، فإن مدرب الفريق أندرسون بيريرا دا سيلفا يتحلى بالأمل، ويؤكد أنهم لا ينظرون إلى الأرقام السيئة فقط، بل يواصلون السعي لتحقيق أحلامهم التي تبدأ بالبحث عن أول انتصار يليه محاولة تأسيس مسيرة مهنية وسط المحترفين واحتلال مكانة بارزة في الولاية.

المصدر : مواقع إلكترونية
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