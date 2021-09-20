دخل فريق أتلتيكو موجي البرازيلي -الملقب بأسوأ فريق في العالم- تاريخ كرة القدم من الباب الضيق، بتسجيله رقما قياسيا سلبيا بعدم تحقيق أي فوز منذ أكثر من 4 سنوات، منها 25 هزيمة متتالية.

ونال فريق أتلتيكو موجي -الذي تأسس عام 2004- 42 هزيمة في 44 مباراة وتعادل في اثنتين، لكنه لم يهبط للدرجة الأدنى لأنه ببساطة يلعب في دوري الدرجة الرابعة الأخيرة في كامبيوناتو باوليستا في ساو باولو بالبرازيل.

Os gols mais bonitos da 3ª rodada da 'Bezinha', a 4ª divisão do Paulistão, estão selecionados pelo Esporte Jundiaí. Novamente tem gol de falta na rodada. E tem golaço do Atlético Mogi, acredite!

Incluímos também 2 gols que tiveram passes de cinema, antes da conclusão a gol! pic.twitter.com/FQH2bYRTKE — Esporte Jundiaí (@esportejundiai) August 31, 2021

وتلقت شباك الفريق 155 هدفا مقابل تسجيل 18 هدفا فقط، وكانت آخر مباراة خسرها يوم الأربعاء الماضي أمام مانتيكويرا بنتيجة 2-4 على أرضه في الجولة السابعة من المجموعة الخامسة، وهي الهزيمة الـ25 على التوالي.

TRANQUILO E CALMO!

Kaick, do Atlético Mogi marcou esse golaço contra o ECUS na bezinha.#FutebolPaulista #Paulistão #Bezinha

🎥Paulistão Play pic.twitter.com/1F9eJYjyUH — Paulistão (@Paulistao) September 13, 2021

وكان آخر انتصار للفريق في 17 يونيو/حزيران 2017، أي أنه لم يفز منذ 4 سنوات و3 أشهر، أي نحو 50 شهرا.

Alguns dos estranhos gols de Atlético Mogi 0x9 Mauá pic.twitter.com/OW3qmRsBiD — Non Sense Football (@_NSenseFootball) September 6, 2021

ورغم وصفه بأنه أسوأ فريق في العالم، فإن الصحافة البرازيلية تشيد بالتزام لاعبيه في التدريبات بشكل يومي، على الرغم من أن بعضهم يأتي من مسافات بعيدة ويركب قطارا مزدحما ليصل إلى الملعب، كما أن بعضهم يحضر التدريب دون طعام لأنهم يعانون من الفقر الشديد.

ورغم كل ذلك، فإن مدرب الفريق أندرسون بيريرا دا سيلفا يتحلى بالأمل، ويؤكد أنهم لا ينظرون إلى الأرقام السيئة فقط، بل يواصلون السعي لتحقيق أحلامهم التي تبدأ بالبحث عن أول انتصار يليه محاولة تأسيس مسيرة مهنية وسط المحترفين واحتلال مكانة بارزة في الولاية.