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كرة قدم

أحد أفضل اللاعبين في مباراة سان جيرمان وليون.. بوتشتينيو يشرح أسباب استبدال ميسي

ميسي بدا مصدوما من استبداله (رويترز)
ميسي بدا مصدوما من استبداله (رويترز)
20/9/2021

كانت صدمة للجماهير في المدرجات، وعبر الشاشات، عندما رفع الحكم الرابع لوحة التبديل وفيها إخراج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وإشراك المغربي أشرف حكيمي مكانه في فوز سان جيرمان على ليون أمس.

ففي الدقيقة الـ 75 وقت حدوث التبديل، كانت المباراة، التي انتهت بفوز صعب لسان جيرمان 2-1، في طريقها إلى التعادل. غير أن البديل الآخر الأرجنتيني ماورو إيكاردي سجل هدف الفوز والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

قرار إخراج ميسي رغم أنه كان أحد أفضل اللاعبين بالفريق الباريسي شغل الرأي العام الكروي وأشعل مواقع التواصل، وخاصة بعد الصور والفيديوهات التي أظهرت ميسي غاضبا ومصدوما من خطوة مواطنه ماوريسيو بوتشتينيو، مدرب الفريق الباريسي الذي وجد نفسه مضطرا لتبرير إخراج "البولغا" في وقت كان الفريق بأمس الحاجة له.

وقال المدرب الأرجنتيني "اتخذنا قرار إخراج ميسي لحمايته من الإصابات. لدينا مباريات مهمة قادمة وأريد حمايته".

وتابع "هناك قرارات تتخذ من أجل الفريق، والجميع يعلم أن لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين، وعلينا أن نختار في التشكيلة ومع سير المباراة، وأن نفكر في الأفضل للفريق ولكل اللاعبين".

وختم "في بعض الأحيان قد يُنظر إلى هذه القرارات بشكل إيجابي، وأحيانا لا".

وتظهر أرقام ميسي في المباراة أنه كان في مستوى بدني جيد، وسدد ركلة حرة ارتدت من العارضة:

  • لمس الكرة: 65 مرة
  • التمريرات المفتاحية: 2
  • التسديد على المرمى: 2
  • الكرات الطويلة: 6 من أصل 6
  • المراوغات الناجحة: 3 من أصل 3
  • التفوق في الثنائيات: 7 من أصل 10
  • التقييم: 7.5 الأعلى بعد زميله نيمار والذي حصل على "7.6"
المصدر : ماركا + مواقع إلكترونية

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