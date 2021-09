أحد أفضل اللاعبين في مباراة سان جيرمان وليون.. بوتشتينيو يشرح أسباب استبدال ميسي

كانت صدمة للجماهير في المدرجات، وعبر الشاشات، عندما رفع الحكم الرابع لوحة التبديل وفيها إخراج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وإشراك المغربي أشرف حكيمي مكانه في فوز سان جيرمان على ليون أمس.

ففي الدقيقة الـ 75 وقت حدوث التبديل، كانت المباراة، التي انتهت بفوز صعب لسان جيرمان 2-1، في طريقها إلى التعادل. غير أن البديل الآخر الأرجنتيني ماورو إيكاردي سجل هدف الفوز والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

Messi getting Subbed OFF

(Look at the reaction of Paredes)pic.twitter.com/mApwV2ctbo

— Harshal (@harshal57gd) September 20, 2021