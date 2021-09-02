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مباراة كرة قدم في نهر والحكم بزي تنكري

صراع بين اللاعبين على الكرة في مباراة النهر (مواقع التواصل)
صراع بين اللاعبين على الكرة في مباراة النهر (مواقع التواصل)
2/9/2021-|آخر تحديث: 2/9/202111:44 AM (مكة المكرمة)

تداولت حسابات رياضية في منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمباراة "مبتلة"، ملعبها نهر ويندراش بقرية بريطانية، وجمهورها واقف على ضفتيه عوض المدرجات، وحكمها يرتدي زيا تنكريا.

ويتعلق الأمر بمسابقة تقليدية يعود تاريخها إلى أكثر من قرن، كتعبير عن حب الإنسان للطبيعة، خصوصا بمنطقة كوتسوولدز المعروفة بغطائها النباتي وجمالية مناظرها الطبيعية.

وتقام هذه المباراة الفريدة من نوعها بشكل سنوي ضمن احتفالية خاصة تصطف الجماهير لمتابعتها على حافتي الملعب المغمور بالمياه.

المصدر : وكالة سند

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