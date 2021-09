تداولت حسابات رياضية في منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمباراة "مبتلة"، ملعبها نهر ويندراش بقرية بريطانية، وجمهورها واقف على ضفتيه عوض المدرجات، وحكمها يرتدي زيا تنكريا.

ويتعلق الأمر بمسابقة تقليدية يعود تاريخها إلى أكثر من قرن، كتعبير عن حب الإنسان للطبيعة، خصوصا بمنطقة كوتسوولدز المعروفة بغطائها النباتي وجمالية مناظرها الطبيعية.

🎥 Football is usually called off if the pitch is waterlogged but not in the Cotswolds 🌊 🤣

Bourton Rovers 1st XI and 2nd XI braved chilly water to play in the annual Football In The River match

