فوز للسعودية وعمان وتعادل ثمين للعراق في التصفيات الآسيوية لمونديال قطر

تباينت نتائج المنتخبات العربية بمستهل الدور الأخير للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وحولت -اليوم الخميس- السعودية تأخرها بهدف في الشوط الأول إلى فوز 3-1 على ضيفتها فيتنام. وتقدمت فيتنام بهدف مفاجئ بعد 3 دقائق من البداية عبر نغوين كوانغ هاي، عقب خطأ من عبد الإله العمري. لكن في الشوط الثاني استفاد أصحاب الأرض من طرد دوي مانه دو في الدقيقة 54 لحصوله على الإنذار الثاني، ليدرك سالم الدوسري التعادل بعدها بدقيقة واحدة من ركلة جزاء.

ووضع ياسر الشهراني السعودية في المقدمة بالدقيقة 67، قبل أن يكمل صالح الشهري الثلاثية بركلة جزاء ثانية في الدقيقة 79.

وحققت السعودية أول 3 نقاط في المجموعة الثانية التي شهدت اليوم أيضا عودة عُمان بفوز ثمين من اليابان بفضل هدف متأخر سجله عصام الصبحي قبل النهاية بدقيقتين.

وأودع الصبحي الكرة في الشباك بعد تمريرة عرضية من الناحية اليمنى عبر صلاح اليحيائي، ليفاجئ أصحاب الأرض ويقتنص النقاط الثلاث ويزيد الضغوط على مدرب اليابان هاجيمي مورياسو.

وفي نفس المجموعة انتصرت أستراليا على الصين 3-0 في المباراة التي جمعت المنتخبين بالعاصمة القطرية الدوحة، بسبب القيود المفروضة في البلدين لمواجهة جائحة كورونا.

وفي المجموعة الأولى فرض منتخب لبنان التعادل بدون أهداف على مضيفه الإماراتي. وتتصدر إيران هذه المجموعة بعد فوزها الصعب على ضيفتها سوريا بهدف وحيد سجله علي رضا جهانبخش عقب مرور 11 دقيقة من الشوط الثاني في ملعب آزادي بطهران.

وفي نفس المجموعة تعادل العراق سلبيا خارج أرضه مع كوريا الجنوبية التي فشلت محاولاتها لاختراق دفاعات الهولندي ديك أدفوكات مدرب العراق.

ويتأهل أول منتخبين في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات قطر 2022، بينما يخوص أصحاب المركز الثالث مواجهة فاصلة قبل تأهل الفائز منهما إلى ملحق عالمي قد يؤدي إلى اقتناص مقعد آسيوي خامس في النهائيات.