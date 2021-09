بالنظر إلى الإحصائيات البحتة والأرقام القياسية؛ أصبح من الصعب حاليا الدخول في جدال مع أي شخص يعتقد أنه ينبغي الآن اعتبار كريستيانو رونالدو -نجم المنتخب البرتغالي- أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، ولكن هناك بعض التحديات المقبلة قد تؤكد ذلك أو تنفيه.

وأصبح رونالدو (36 عاما) أكثر لاعب تسجيلا للأهداف على المستوى الدولي، بعدما وصل بأهدافه الدولية إلى 111 هدفا بفضل الهدفين اللذين سجلهما في فوز منتخب بلاده على نظيره الإيرلندي 2-1 أمس الأربعاء في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

نعم، احتاج رونالدو لـ180 مباراة لتحطيم الرقم القياسي، وهو عدد مباريات أكثر من أي لاعب في قائمة الهدافين العشرة الأوائل، ولكن قدرته على تحقيق ما فعله وهو يبلغ 36 عاما يعد سلاحا آخر يصب في مصلحته عندما تتم مناقشة من يكون الأفضل.

Imagine if Cristiano Ronaldo scored all of these…🤯 pic.twitter.com/BARdOp988F — Amaan. (@amaanseven) September 1, 2021

حماس رونالدو

وقال رونالدو لقناة "سبورت" (sport) "أنا متحمس ولدي القوة لكي أكون قادرا على اللعب بنفس مستواي لمدة 3، 4، 5 سنوات".

وحقيقة أنه قاد المنتخب البرتغالي للفوز في الوقت بدل الضائع لا يمكن لأحد إنكارها حتى بعد أن أهدر ركلة جزاء خلال الشوط الأول.

Cristiano Ronaldo reacts to breaking the international goalscoring record 🗣 via @BeanymanSportspic.twitter.com/cHzFTX6wtV — utdreport (@utdreport) September 1, 2021

إشادة الفيفا

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" -مخاطبا رونالدو- "هذا الإنجاز هو مكافأة لمسيرة مذهلة استمرت لما يقرب من عقدين من الزمن في تمثيل بلادك في أعلى المستويات، هذا يتحدث عند التزامك وإخلاصك لفنك وشغفك المذهل بكرة القدم".

وأضاف "خلال عملية تحطيم الرقم القياسي لأكثر لاعب تسجيلا للأهداف الدولية في منافسات الرجال، لم تصبح فقط بطلا قوميا، ولكن أيقونة دولية ونموذجا يحتذي به كل اللاعبين الطموحين حول العالم. مهاراتك ودفعك المستمر للتحسن يستحقان إشادة عالمية".

💥 He's done it! 🇵🇹 @Cristiano (110)

🇮🇷 Ali Daei (109) 🔥 A phenomenal run of 49 goals in his last 47 Portugal appearances makes the monster from Madeira the outright leading scorer in men's international history. Take a bow, legend 🙇‍♂️ pic.twitter.com/WFO7XbuKr8 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 1, 2021

يورو 2016

وازدادت جاذبية رونالدو بعد تتويجه مع المنتخب البرتغالي الضعيف ببطولة أمم أوروبا في عام 2016، ولكن بعدما فاز ليونيل ميسي ببطولة كبرى مع المنتخب الأرجنتيني "كوبا أميركا" -في تموز/يوليو الماضي- لا يمكن لجماهير رونالدو أن تستخدم الافتقار إلى النجاح الدولي كعصا للتغلب على مشجعي ميسي.

وإذا فاز أحدهما في النهاية ببطولة كأس العالم في قطر العام المقبل 2022؛ ربما يساعد هذا في حسم النقاش.

بالطبع فاز بيليه بكأس العالم 3 مرات مع المنتخب البرازيلي، وهو السبب الذي في الأغلب يجعله يظل أعظم لاعب.

وفي الوقت نفسه فاز دييغو مارادونا -تقريبا بمجهود فردي- بكأس العالم 1986 للمنتخب الأرجنتيني.

ويمكن النظر للجوائز الفردية، ولكن جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم -التي كانت مندمجة في السابق مع جائزة الكرة الذهبية والتي تم احتسابها في الأصل للاعبين الأوروبيين- يجعل هذا الأمر أكثر تعقيدا.

It's been two years since Ronaldo asked Messi out to dinner. We're still waiting 🍽 (🎥 @ChampionsLeague) pic.twitter.com/vyxBalCg48 — B/R Football (@brfootball) August 29, 2021

منافسات كرة القدم على مستوى الأندية يجب أن تدخل في المعادلة عندما نتحدث عن الأفضل.

وحقق بيليه ومارادونا نجاحات مع الأندية في حقبتين مختلفين عن الآن.

وما حققه ميسي مع برشلونة -أي التتويج بـ4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الإسباني 10 مرات- هو شيء رائع. لو أنه استمر في النادي فقط، كان من الممكن أن يظل هذا جزءا من النقاش، ولكن الآن بالتأكيد عليه أن يفوز بأكبر الكؤوس مع فريق باريس سان جيرمان أيضا.

Imagine if a documentary about Cristiano Ronaldo ended like this pic.twitter.com/QxlKnqoZh0 — shweps (@fado_RMA) September 1, 2021

3 دوريات كبرى

هنا يوجد أفضلية واضحة لرونالدو، حيث أثبت نفسه في العديد من الدوريات ومع أندية مختلفة؛ فحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني والدوري الإيطالي مع أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، كما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات مع مانشستر يونايتد وريال مدريد.

والآن بعد أن عاد ليونايتد، يمكن لرونالدو أن يحسم النقاش عن أفضل لاعب كرة قدم في منافسات الرجال عبر التاريخ. وإذا تمكن من قيادة يونايتد للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 2013، فربما سيكون هذا أعظم إنجازاته.