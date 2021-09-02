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رونالدو يتصدر مواقع التواصل بعد لقب هداف العالم

رونالدو يرد التحية للجماهير بعد المباراة (رويترز)
رونالدو يرد التحية للجماهير بعد المباراة (رويترز)
2/9/2021

تصدر اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أصبح الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 111 هدفا، متجاوزا الإيراني علي دائي بهدفين.

وبعد أن أهدر رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، عاد ليسجل هدفين حاسمين في الدقيقة 89، والدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع، ليقود البرتغال للفوز 2-1 على أيرلندا ويضمن 3 نقاط ثمينة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وصنفت المواقع الإحصائية أهداف رونالدو الـ111 على مستوى المنتخبات وفق الآتي:

  • 59 هدفا بالقدم اليمنى.
  • 25 هدفا بالقدم اليسرى.
  • 27 هدفا بالرأس.
  • 14 هدفا من ركلات الجزاء.
  • 10 أهداف من ركلات حرة.

محطم الأرقام القياسية

ووصف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اللاعب البرتغالي بـ"محطم الأرقام القياسية"، في إشارة إلى أنه حطم كل الأرقام تقريبا على صعيد المعدل التهديفي طوال مسيرته في اللعبة.

من جانبه، احتفى ناديه الجديد مانشستر يونايتد بتلك الليلة، حيث نشر مقطع فيديو لاستلام رونالدو جائزة هداف اليورو، وعلق عليها قائلا "ليلة بدأها رونالدو بتكريمه كهداف لليورو، وانتهت بكونه الهداف التاريخي للمنتخبات".

حالة الاحتفاء هذه انتقلت إلى المحللين والجمهور عبر المنصات، والذين وصفوا ما فعله رونالدو بالشيء الإعجازي؛ نظرا لأنه أصبح محطم كل شيء في كرة القدم.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند
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