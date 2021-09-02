تصدر اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أصبح الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 111 هدفا، متجاوزا الإيراني علي دائي بهدفين.

وبعد أن أهدر رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، عاد ليسجل هدفين حاسمين في الدقيقة 89، والدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع، ليقود البرتغال للفوز 2-1 على أيرلندا ويضمن 3 نقاط ثمينة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وصنفت المواقع الإحصائية أهداف رونالدو الـ111 على مستوى المنتخبات وفق الآتي:

59 هدفا بالقدم اليمنى.

25 هدفا بالقدم اليسرى.

27 هدفا بالرأس.

14 هدفا من ركلات الجزاء.

10 أهداف من ركلات حرة.

محطم الأرقام القياسية

ووصف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اللاعب البرتغالي بـ"محطم الأرقام القياسية"، في إشارة إلى أنه حطم كل الأرقام تقريبا على صعيد المعدل التهديفي طوال مسيرته في اللعبة.

هدفه اليوم ضد أيرلندا، أضاف 🇵🇹 كريستيانو رونالدو رقماً قياسياً جديداً إلى قائمة إنجازاته الشخصية حيث تجاوز سجل علي دائي، صاحب 109 أهداف دولية، وهو الرقم القياسي الذي ظل يحتفظ به المهاجم الإيراني الأسطوري على مدى 15 عامًا. ✍ نعرض لكم أبرز محطات رونالدو الدولية 💪👇 — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) September 1, 2021

من جانبه، احتفى ناديه الجديد مانشستر يونايتد بتلك الليلة، حيث نشر مقطع فيديو لاستلام رونالدو جائزة هداف اليورو، وعلق عليها قائلا "ليلة بدأها رونالدو بتكريمه كهداف لليورو، وانتهت بكونه الهداف التاريخي للمنتخبات".

ليلة بدأها رونالدو بتكريمه كهداف لليورو وانتهت بكونه الهداف التاريخي للمنتخبات 😍🌟#يونايتد | @Cristiano pic.twitter.com/iTP6m3642G — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) September 2, 2021

حالة الاحتفاء هذه انتقلت إلى المحللين والجمهور عبر المنصات، والذين وصفوا ما فعله رونالدو بالشيء الإعجازي؛ نظرا لأنه أصبح محطم كل شيء في كرة القدم.

هداف كل شيء في كرة القدم.. بالنسبة لك .. ما هو سر معجزة رونالدو؟ pic.twitter.com/Lvhq1RmJTe — محمد عواد (@mohammedawaad) September 2, 2021

لا يوجد بلد في العالم بامكانه ان يفاخر بامتلاكه لاعبا سجل لمنتخبه أكثر من البرتغال، ١١١ لحظة توجته هدافا تاريخيا لمنتخبات العالم برقم قياسي قابل للكسر من كريستانو نفسه 👌🏻 pic.twitter.com/UEblovntYd — فارس عوض (@farisf9) September 1, 2021

هل عاصرت اسطورة من قبل؟

انا محظوظ فقد عاصرت. كريستيانو رونالدو يواصل كتابة التاريخ ويصبح هداف كرة القدم عبر التاريخ برصيد ١١١ هدف. pic.twitter.com/y1jSLYbDad — Ahmed Yamany (@AhmedYamany) September 1, 2021

هل في حد تخيل لما رونالدو سجل في اليونان في يورو 2004 أول هدف دولي له أنه هيبقى أفضل هداف في التاريخ على مستوى المنتخبات والأندية بعد 17 سنة؟ مستحيل مستحيل https://t.co/kZlgxbq2js — Eslam Ahmed 🇨🇴 (@islam_colombia) September 1, 2021

وش الجديد الأفضل على مر التاريخ بالأرقام 🤷🏼‍♂️ هو محطم الأرقام #رونالدو pic.twitter.com/cJV8bVz8id — ناصر آل بجاش (@Albajjash) September 1, 2021