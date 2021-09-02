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خطأ متعمد.. ناد ألماني يلجأ لطريقة غريبة لمنع لاعبه من الانضمام لفريق آخر

كوستيش عليه الانتظار إلى نهاية العام الحالي من أجل فرصة أخرى لمغادرة نادي فرانكفورت (غيتي)
كوستيش عليه الانتظار إلى نهاية العام الحالي من أجل فرصة أخرى لمغادرة نادي فرانكفورت (غيتي)
2/9/2021

يواجه نادي إنتراخت فرانكفورت الألماني اتهامات بالتسبب في ضياع فرصة انتقال لاعبه فيليب كوستيش إلى نادي لاتسيو روما الإيطالي، بسبب خطأ متعمد.

وذكرت تقارير صحفية أن النادي الألماني تعمد تقديم عنوان بريد إلكتروني خاطئ لإدارة لاتسيو من أجل إرسال العرض، في خطوة تهدف إلى تجنب التخلي عن خدمات المهاجم الصربي، الذي سجل 4 أهداف ومنح 17 تمريرة حاسمة في الدوري الألماني في الموسم الماضي.

في المقابل، قال نادي فرانكفورت إن الخطأ جاء من النادي الإيطالي الذي أسقط سهوا حرف "كي" (K) من عنوان البريد الإلكتروني المعتمد، وهو ما عطل وصول العرض قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية قبل يومين.

ودخل كوسيتش في صراع مع إدارة فريقه، وقاطع التدريبات من أجل إجبار المسؤولين على التفاوض على انتقاله إلى النادي الإيطالي.

وسيكون اللاعب الصربي مجبرا على العودة واستكمال مشواره مع النادي الألماني، الذي يرتبط معه بعقد يمتد عامين قادمين، على أمل أن تتاج له فرصة أخرى للمغادرة خلال سوق الانتقالات المقبلة نهاية العام الحالي.

المصدر : مواقع إلكترونية

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