تداولت عدة مواقع عربية خبر طلب ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية 80 قميصا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عليها اسم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، للعاملين في القصر الملكي.

وبحسب الأخبار المتداولة نقلا عن موقع "إكسبرس" (Express) البريطاني، فإن الملكة كان لها طلب شخصي، بأن يكون القميص الأول لرونالدو في مانشستر لها، وموقعا من اللاعب.

We could not confirm the veracity of the note from the Queen and CR7 so we decided to delete the tweet. Apologies

— Sport Innovation Society (@sis) September 1, 2021