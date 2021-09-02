تداولت عدة مواقع عربية خبر طلب ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية 80 قميصا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عليها اسم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، للعاملين في القصر الملكي.

وبحسب الأخبار المتداولة نقلا عن موقع "إكسبرس" (Express) البريطاني، فإن الملكة كان لها طلب شخصي، بأن يكون القميص الأول لرونالدو في مانشستر لها، وموقعا من اللاعب.

We could not confirm the veracity of the note from the Queen and CR7 so we decided to delete the tweet. Apologies — Sport Innovation Society (@sis) September 1, 2021

ووفقا للبحث الذي أجرته وكالة سند للرصد والتحقق الإخباري بشبكة الجزيرة، فإن أصل الخبر يعود إلى تغريدة من جمعية رياضية تُدعى الابتكار الرياضي في بريطانيا.

وسرعان ما أعلنت الجمعية تراجعها عن الخبر، في تغريدة قالت فيها "لم نتمكن من تأكيد صحة المعلومة الواردة من الملكة وكريستيانو رونالدو لذلك قررنا حذف التغريدة.. معذرة".

من جانبه، قام موقع "إكسبرس" بتعديل الخبر هو الآخر، عقب حذف التغريدة، موضحا تعليق الجمعية بشأن عدم التأكد من المعلومة الواردة في هذا الصدد.