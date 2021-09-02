كشف تقرير بريطاني أنه لم يكن لدى نادي مانشستر يونايتد أي نية للتعاقد مع رونالدو هذا الصيف، لكنه تحرك مضطرا لإعادة النجم البرتغالي الذي تألق معه على مدار 5 مواسم من قبل لسببين رئيسيين لم يكشف عنهما.