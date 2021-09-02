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تعرف على أفضل 10 هدافين في المباريات الدولية عبر التاريخ

رونالدو بعد تسجيله هدفين في مرمى أيرلندا (رويترز)
رونالدو بعد تسجيله هدفين في مرمى أيرلندا (رويترز)
2/9/2021

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على المستوى الدولي عبر التاريخ بعدما سجل هدفين في المباراة التي فاز بها المنتخب البرتغالي لكرة القدم على نظيره الأيرلندي 2-1 أمس الأربعاء في التصفيات المؤهلة للمونديال.

وفيما يلي قائمة بأكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف على مستوى المنتخبات:

1- رونالدو (البرتغال) سجل 111 هدفا في 180 مباراة.

2- علي دائي (إيران) 109 في 149 مباراة.

3- كختار داهاري (ماليزيا) 89 في 142 مباراة.

4- فيرينتس بوشكاش (المجر) 84 في 85 مباراة.

5- جودفري تشيتالو (زامبيا) 79 في 111 مباراة.

6- حسين سعيد (العراق) 78 في 137 مباراة.

7- بيليه (البرازيل) 77 في 92 مباراة.

8- علي مبخوت (الإمارات) 76 في 92 مباراة.

9- ليونيل ميسي (الأرجنتين) 76 في 151 مباراة.

10- ساندور كوتشيس (المجر) 75 في 68 مباراة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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