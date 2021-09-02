لا يختلف اثنان على أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد أساطير كرة القدم، فاللاعب البالغ من العمر 36 عاما عاد إلى أقوى دوريات العالم ويلعب هذا الموسم مع مانشستر يونايتد في البريميرليغ.
تعرف على أفضل 10 هدافين في المباريات الدولية عبر التاريخ
أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على المستوى الدولي عبر التاريخ بعدما سجل هدفين في المباراة التي فاز بها المنتخب البرتغالي لكرة القدم على نظيره الأيرلندي 2-1 أمس الأربعاء في التصفيات المؤهلة للمونديال.
وفيما يلي قائمة بأكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف على مستوى المنتخبات:
1- رونالدو (البرتغال) سجل 111 هدفا في 180 مباراة.
👏👏 رونالدو يتجاوز علي دائي – شاهد الهدف التاريخي لكريستيانو رونالدو #تصفيات_كأس_العالم #قطر_2022#Qatar2022 pic.twitter.com/8USskqKoKL
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 1, 2021
2- علي دائي (إيران) 109 في 149 مباراة.
3- كختار داهاري (ماليزيا) 89 في 142 مباراة.
4- فيرينتس بوشكاش (المجر) 84 في 85 مباراة.
5- جودفري تشيتالو (زامبيا) 79 في 111 مباراة.
6- حسين سعيد (العراق) 78 في 137 مباراة.
7- بيليه (البرازيل) 77 في 92 مباراة.
8- علي مبخوت (الإمارات) 76 في 92 مباراة.
9- ليونيل ميسي (الأرجنتين) 76 في 151 مباراة.
10- ساندور كوتشيس (المجر) 75 في 68 مباراة.