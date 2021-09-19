أحرز "الإعصار" النرويجي إرلينغ هالاند هدفين ليقود فريقه بروسيا دورتموند للفوز 4-2 على ضيفه أونيون برلين في الجولة الخامسة للدوري الألماني لكرة القدم اليوم الأحد.

ورفع هالاند رصيده إلى 7 أهداف في الدوري هذا الموسم ليتقاسم صدارة الهدافين مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ، لكن هالاند يتفوق عليه باكتساح عندما كان الأخير في مرحلته العمرية نفسها التي كان فيها مهاجما عاديا.

وسجل هالاند 68 هدفا في 67 مباراة مع دورتموند بجميع المسابقات، وهو رقم ضخم بالنسبة للاعب شاب لم يتعد عمره 21 عاما.

وكان الفريق الضيف قريبا من افتتاح التسجيل في الدقيقة الأولى، لكن دورتموند كان محظوظا بالتقدم بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى رفائيل غيريرو الذي هز الشباك في الدقيقة 10.

وشكل دونيل مالن لاعب دورتموند خطورة كبيرة بفضل سرعته، وكان الأمر مسألة وقت قبل أن يعزز صاحب الأرض تفوقه.

Stunning goals and a thrilling contest – vintage #Bundesliga action in #BVBFCU! 😍 pic.twitter.com/Gc2rIkGZkX — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) September 19, 2021

ثنائية حسمت الفوز

وجعل هالاند النتيجة 2-0 في الدقيقة 24 بعد تمريرة من توماس مونييه.

وأرسل ماركو رويس تمريرة عرضية حولها مارفين فريدريش بالخطأ إلى مرماه في الدقيقة 52 ليعزز دورتموند تفوقه.

وبعد 5 دقائق لاحقة، قلّص ماكس كروزه الفارق لأونيون برلين من ركلة جزاء وأحيا أندرياس فوجلزامر آمال الفريق الضيف بجعل النتيجة 3-2 قبل 9 دقائق من نهاية المباراة.

لكن هالاند حسم فوز دورتموند، عندما وصل إلى تمريرة ماتس هوملز ووضعها من فوق الحارس أندرياس لوته.

ورفع دورتموند رصيده إلى 12 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن بايرن ميونخ الذي سحق ضيفه بوخوم 7-0 أمس السبت.

وفي وقت لاحق من اليوم الأحد يستضيف فولفسبورغ، الذي يملك 12 نقطة، منافسه أينتراخت فرانكفورت.