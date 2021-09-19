هؤلاء هم مدافعو كرة القدم الأغنى في العالم

يضطلع كل لاعبي كرة القدم الأحد عشر فوق رقعة الملعب بلا استثناء بدور مهم في نجاح أي فريق، بيد أن لبعض المدافعين النجوم بشكل خاص مكانة محورية في تألق هذا الفريق أو ذاك.

ورصد تقرير لموقع "سبورتس شوو" (Sports Show) أغنى 10 مدافعين في العالم خلال عام 2021.

10- ماتيس دي ليخت (هولندا)

دي ليخت قلب دفاع فريق يوفنتوس الإيطالي والمنتخب الهولندي. بدأ مشواره الكروي في صفوف نادي أياكس أمستردام في 21 سبتمبر/أيلول 2016، وهو يحظى بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة منصة إنستغرام. وقد حصد خلال مسيرته الكروية في ظرف وجيز العديد من الجوائز والألقاب، منها جائزة أفضل موهبة كروية في هولندا.

ويعتبر دي ليخت (22 عاما) من أغنى المدافعين في العالم حاليا بثروة تبلغ 11.2 مليون دولار.

9- جورجيو كيليني (إيطاليا)

كيليني (37 عاما) قلب دفاع المنتخب الإيطالي ونادي يوفنتوس، ويعتبر حاليا أحد أقوى المدافعين في العالم. وهذا اللاعب المخضرم الحاصل على مجموعة من الألقاب خلال مساره كلاعب محترف، هو أحد أغنى المدافعين في العالم، حيث تقدر ثروته بنحو 15 مليون دولار.

8- فيرجيل فان ديك (هولندا)

يعتبر فيرجيل فان ديك (30 عاما) أحد أكثر اللاعبين شهرة حاليا في العالم، حيث تألق في قلب الدفاع مع كل من فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الهولندي.

ويعتبر فان ديك المعروف بصلابته ومهاراته القيادية وباللعب بالرأس أيضا، أحد أغنى المدافعين عالميا بثروة تبلغ 27.55 مليون دولار.

7- هاري ماغواير (إنجلترا)

قلب دفاع نادي مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي الأول. بدأ ماغواير مشواره الكروي عام 2011 مع نادي شيفيلد يونايتد، حيث لعب 3 مواسم قبل الانتقال لنادي هال سيتي حيث لعب أيضا 3 مواسم.

حاز ماغواير (28 عاما) عدة جوائز وألقاب خلال لعبه للنوادي والمنتخب الإنجليزي، وهو يحظى بمتابعة كبيرة عبر مواقع التواصل، ويعتبر أحد أغنى المدافعين حاليا في العالم بحوالي 33.75 مليون دولار.

6- فينسنت كومباني (بلجيكا)

فينسنت كومباني (35 عاما) لاعب بلجيكي سابق في موقع قلب الدفاع، لعب لعدة أندية من بينها مانشستر سيتي الإنجليزي حيث بقي 11 موسما متتاليا، كان في 8 منها قائد الفريق.

ويعتبر كومباني -الذي انتقل لعالم التدريب بعد اعتزاله اللعب- حاليا أحد أغنى المدافعين، بثروة تناهز 45 مليون دولار.

5- تياغو سيلفا (البرازيل)

قلب دفاع فريق تشلسي الإنجليزي ومنتخب السامبا. بدأ مشواره الكروي مبكرا عام 1998 مع نادي فلوميننزي البرازيلي، وهو يحظى بمتابعة كبيرة على إنستغرام بحوالي 17 مليون متابع.

تبلغ ثروة سيلفا (36 عاما) حاليا حوالي 45 مليون دولار.

4- جيرارد بيكيه (إسبانيا)

نجم دفاع برشلونة والمنتخب الإسباني سابقا. يعتبر جيرارد بيكيه (34 عاما) أحد أبرز نجوم الكرة الإسبانية وأشهرهم. بدأ مشواره الاحترافي عام 2004 من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد تكوينه في أكاديمية برشلونة.

ويعتبر بيكيه أحد أثرى المدافعين بثروة تقدر بنحو 60 مليون دولار.

3- سيرخيو راموس (إسبانيا)

سيرخيو راموس نجم ريال مدريد سابقا والمنتخب الإسباني وباريس سان جيرمان حاليا، أحد أشهر نجوم كرة القدم العالمية على الإطلاق.

يحظى راموس (35 عاما) بمتابعة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام بحوالي 47.8 مليون متابع، وتبلغ ثروته حاليا 65 مليون دولار.

2- لوكاس هيرنانديز (فرنسا)

لوكاس هيرنانديز مدافع أيسر وأحيانا قلب دفاع، يلعب لنادي بايرن ميونخ الألماني والمنتخب الوطني الفرنسي.

يعتبر هيرنانديز (25 عاما) أحد أغنى المدافعين حاليا في العالم، وتتجاوز ثروته 80 مليون دولار.

1- فيليب لام (ألمانيا)

نجم بايرن ميونخ السابق والمنتخب الألماني، يعتبر أحد أبرز المدافعين في العالم، ويحظى بمتابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتصل ثروة لام (37 عاما) إلى 100 مليون دولار، ويعتبر أغنى المدافعين في العالم على الإطلاق.